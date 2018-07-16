Китайский перевозчик Juneyao Airlines представил дизайн ливреи новых лайнеров Boeing 787

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 16 июля 2018 г. /PRNewswire/ — Китайский авиаперевозчик Juneyao Airlines Co. Ltd. (Juneyao Airlines) планирует получить свой первый Boeing 787-9 Dreamliner в сентябре этого года, в результате чего станет первой частной авиакомпанией в Китае , располагающей широкофюзеляжным дальномагистральным лайнером. Недавно Juneyao Airlines представила проект внешней раскраски своих воздушных судов 787.

Первый борт Boeing 787 Juneyao Airlines будет украшен яркими пеонами в китайском стиле. Пеон — национальный цветок Поднебесной, — является синонимом грациозной элегантности и отражает концептуальный имидж китайской авиакомпании с точки зрения дальнейшего своего развития. Новый дизайн должен иллюстрировать надежду перевозчика на мир, мощь и процветание родной страны. Авиалайнер, вместе флотом Airbus A320 Juneyao Airlines, получившим свою красочную ливрею в ходе подготовки к празднованию недавнего 10-летнего юбилея авиакомпании, также служит предвестником перехода перевозчика на новый этап своего развития, где он располагает самолетами обоих лидеров авиационного рынка — Boeing и Airbus. Авиакомпания останется верна основному цвету ливреи — китайскому красному, — традиционно символизирующему радужные перспективы и будущее процветание. Именно этот цвет с гордостью несут лайнеры серии А320/1, а в дальнейшем получат и все самолеты Boeing 787. Дополнительным украшением нового Boeing 787 станет китайская лента, дизайн которой стал безусловным лидером среди других предложений в ходе публичного конкурса. Лента продемонстрирует поддержку компанией Juneuao Airlines курса китайских властей и всеобщего стремления реализовать инициативу «Один пояс, один путь».

Juneyao Airlines также приняла на себя показательную инициативу в отношении дизайна и конфигурации салонов новых Boeing 787. Салон бизнес-класса оснащен креслами Thompson Vantage XL со спинкой, отклоняющейся на 180 градусов. Расстояние между рядами кресел, расположенных в конфигурации 1-2-1, составляет 42 дюйма (около 107 см). Пассажиров эконом-класса ждут сиденья Recaro CL3710 с подголовниками, регулируемыми в девяти положениях, а также теплая, фантазийная подсветка, встроенные развлекательные HD-системы с 12'' экранами, индивидуальные USB-интерфейсы и прочие функции, обеспечивающие путешественникам максимальный комфорт в полете.

Согласно графику поставок, обнародованному авиакомпанией и производителем лайнеров, первый самолет Boeing 787-9 для Juneyao прибудет в Пекин для общей сборки 8 августа этого года и в течение сентября пройдет процесс покраски и тестовых полетов. Окончательная поставка состоится в конце сентября или начале октября. Авиакомпания планирует до конца этого года получить в общей сложности три лайнера данной модели. На начальном этапе новые самолеты будут обслуживать несколько основных внутренних рейсов, а в последствии будут переведены на первые дальномагистральные, межконтинентальные маршруты компании.

Juneyao Airlines, дочернее предприятие Shanghai Juneyao (Group) Co. Ltd., входит в число молодых авиакомпаний, появившихся на фоне стремительного развития китайской авиационной отрасли, стимулируемого внедрением политики реформы и открытости. Компания Shanghai Juneyao (Group) стала лидером по масштабам отраслевого роста благодаря первоначальной ориентированности на чартерные рейсы. Первый шаг к завоеванию авиационного сектора группа сделала в 2006 году, когда новая авиакомпания Juneyao Airlines успешно совершила свой первый рейс. По состоянию на середину 2018-го перевозчик располагает флотом из 68 узкофюзеляжных лайнеров А320. В прошлом году авиакомпания, в стремлении удовлетворить потребности быстрорастущей международной сети, разместила заказ на 10 самолетов Boeing 787 Dreamliner. Juneyao Airlines прилагает все усилия для предоставления своим пассажирам первоклассных авиационных сервисов, продвижения имиджа своего бренда, посылающего всем путешественникам мира пожелания счастья и удачи, и популяризации китайской культуры.