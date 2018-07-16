Бесплатные тренировки продолжатся в Вороновском 

Фото: официальная страница Молодежной палаты в социальных сетях
Представители Молодежной палаты поселения Вороновское продолжат проводить бесплатные тренировки для жителей. Об этом стало известно 16 июля.
— Мы проводим занятия по системе круговых тренировок кроссфит на специальных снарядах. Принять участие в спортивном мероприятии приглашаем не только молодежь, но и людей старшего возраста, — поделился председатель местной Молодежной палаты Александр Князев.
Он добавил, что тренировки для жителей поселения Вороновское состоятся в субботу по измененному графику в 20:00. Спортивные занятия проведет квалифицированный тренер Андрей Сивков. На встречу ждут всех жителей поселения вне зависимости от физической подготовки.