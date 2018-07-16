Эта неделя обещает быть богатой на важные политические и экономические события. Сегодня состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, во вторник и среду глава ФРС Джером Пауэлл выступит в Конгрессе с полугодовым докладом по монетарной политике, и в среду же ФРС опубликует Бежевую книгу. Помимо этого, в пятницу и субботу в Аргентине пройдет встреча министров финансов «большой двадцатки».
Одной из ключевых тем для рынков остается тема торговых войн, которая наверняка будет затронута в ходе запланированных на эту неделю встреч руководства Евросоюза с представителями властей Китая и Японии. Ведущим рынкам акций пока в основном удается игнорировать угрозы, которые торговая война несет для глобальной экономики, несмотря на периодические удары в виде все новых и новых пошлин, которыми обмениваются США и Китай.
Сегодня МВФ опубликует доклад о перспективах развития мировой экономики, в котором, возможно, немного понизит прогноз роста мирового ВВП на 2019 г. Среди наиболее важных макроэкономических релизов — выходящие сегодня утром данные о ВВП Китая (рынок ожидает роста на 6,7%, но, учитывая последние месячные данные экономической активности, есть вероятность, что фактический результат будет слабее).
В США сегодня будут опубликованы данные по обороту розничной торговли, а завтра выйдут данные по промышленному производству. Британская статистика инфляции и розничной торговли (среда и четверг соответственно), скорее всего, будет отодвинута на второй план политическим кризисом, разразившимся после того, как стало известно, что премьер-министр Тереза Мэй в действительности продвигает идею чисто формального «Брекзита на словах», что вызвало резкое снижение ее рейтинга.