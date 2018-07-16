Ещё
Одной из ключевых тем для рынков остается тема торговых войн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Одной из ключевых тем для рынков остается тема торговых войн 

Прайм 56 минут назад
Эта неделя обещает быть богатой на важные политические и экономические события. Сегодня состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, во вторник и среду глава ФРС Джером Пауэлл выступит в Конгрессе с полугодовым докладом по монетарной политике, и в среду же ФРС опубликует Бежевую книгу. Помимо этого, в пятницу и субботу в Аргентине пройдет встреча министров финансов «большой двадцатки».
Одной из ключевых тем для рынков остается тема торговых войн, которая наверняка будет затронута в ходе запланированных на эту неделю встреч руководства Евросоюза с представителями властей Китая и Японии. Ведущим рынкам акций пока в основном удается игнорировать угрозы, которые торговая война несет для глобальной экономики, несмотря на периодические удары в виде все новых и новых пошлин, которыми обмениваются США и Китай.
Сегодня МВФ опубликует доклад о перспективах развития мировой экономики, в котором, возможно, немного понизит прогноз роста мирового ВВП на 2019 г. Среди наиболее важных макроэкономических релизов — выходящие сегодня утром данные о ВВП Китая (рынок ожидает роста на 6,7%, но, учитывая последние месячные данные экономической активности, есть вероятность, что фактический результат будет слабее).
В США сегодня будут опубликованы данные по обороту розничной торговли, а завтра выйдут данные по промышленному производству. Британская статистика инфляции и розничной торговли (среда и четверг соответственно), скорее всего, будет отодвинута на второй план политическим кризисом, разразившимся после того, как стало известно, что премьер-министр Тереза Мэй в действительности продвигает идею чисто формального «Брекзита на словах», что вызвало резкое снижение ее рейтинга.
Прайм: последние новости
Дайджест российских СМИ – 16 июля Авиакомпании из Кувейта, ОАЭ и Иордании приостановили полеты в иракский Эн-Наджаф Мукеш Амбани обошел Джека Ма в списке богатейших жителей Азии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина331
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»376
Грудинин развелся36
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией98
Трамп разозлился на Путина из-за видео184
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение