Ленинградский проспект в Ярославле будут ремонтировать полгода

Работы завершатся к октябрю

Ярославле начали ремонтировать Ленинградский проспект. Наконец-то! Ездить, как по стиральной доске, и маневрируя среди кратеров, надоело.

Сейчас работы на самом начальном этапе: дорожники выкопали бордюры.

— Дорога будет отремонтирована от проспекта Октября до улицы Волгоградская. Срок выполнения работ до 10 октября, — рассказали в мэрии Ярославля. — Дорожник положат два новых слоя асфальта, заменят светофоры, ливнёвки, знаки, лежачих полицейских и нанесут новую разметку.

Чиновники уверяют, что 10 октября — это крайний срок сдачи дороги. Мы надеемся, что ремонт будет продвигаться быстро. Но ради «живой» подвески готовы потерпеть.

Кстати, недавно отремонтировали Юго-Западную окружную дорогу. Но что-то пошло не так, и её размыло дождями.