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Стало известно, что российские туристы предпочитают отдых «все включено»
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Стало известно, что российские туристы предпочитают отдых «все включено» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Анализ запросов потенциальных туристов и реальных продаж туров показывает, что наиболее популярной и желаемой у российских туристов является система питания «все включено», однако ожидания и реальность зачастую расходятся, сообщает АТОР.
По данным АТОР, в первой десятке стран, в которых туристы чаще всего ищут систему «все включено» (от трети до почти 90%) четко выделяются две группы.
Первая группа — Турция, Тунис, Доминикана и Куба. Здесь больше всех желающих приобрести тур с этой системой, но некоторые потенциальные туристы рассматривают и иные варианты, однако в итоге большая их часть приходят к покупке тура на «все включено» — доступная цена отелей с All Inclusive становится определяющим фактором.
Вторая группа демонстрирует обратную тенденцию. Туристы активно ищут в ряде стран систему «все включено», но в итоге большая часть покупает тур с иной системой питания: прежде всего из-за высокой цены, ограниченного предложения или иных факторов (например, в конкретном регионе нет отелей нужного уровня звездности с такой системой).
При этом, ни по одному из популярных пляжных направлений доля таких поисковых запросов не опускается ниже 20%. Но реальность корректирует ожидания туристов.
Каждый пятый турист ищет «все включено» даже в Таиланде (покупают 0%). Каждый четвертый — в Индии (реальных продаж таких пакетов также фактически нет), и в Италии (реальных продаж 2%).
В пятерку пляжных направлений с самой высокой долей «все включено» в продажах туров на российском рынке входят: Доминикана (100%), Куба (97%), Турция (96%), Тунис (92%), Греция (35%).
Еще одним ярким примером несоответствия «ожиданий и реальности» по «все включено» является Россия. Выбирая тур по России (Крым, Сочи, Анапа), потенциальные туристы ищут «все включено» в 31% случаев — это почти каждый третий турист. Однако в реальных продажах доля таких туров по России не превышает 2-3% — то есть каждый тридцатый.
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