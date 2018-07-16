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Собаки смогут самостоятельно уезжать из Новосибирска в Омск
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Собаки смогут самостоятельно уезжать из Новосибирска в Омск 

Все новости Новосибирской области 56 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Предполагается, что владельцы будут пересылать домашних питомцев без сопровождения, а приглядывать за зверями в пути станут проводники. РЖД отмечает, что на первом этапе услуга станет доступна в поездах на 13 направлениях, среди которых Санкт-Петербург–Москва, Владивосток–Хабаровск и Омск–Новосибирск.
Услуга является платной, минимальная стоимость билета для домашних животных составляет 730 рублей. Согласно правилам, питомцев будут принимать в поезд только в клетках. В них они будут оставаться на протяжении всего путешествия.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Домашние животные смогут ездить в поездах без хозяев».
Несколько лет назад пес-турист стал звездой интернета в Новосибирске, благодаря своему пристрастию к самостоятельным путешествиям на трамвае №13.
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