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«Нафтогаз» объяснил, почему не может отделить оператора ГТС
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«Нафтогаз» объяснил, почему не может отделить оператора ГТС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Отделение от "Нафтогаза" оператора газотранспортной системы (ГТС) по решению Стокгольмского арбитража невозможно без согласия "Газпрома", а это недостижимо, говорится в сообщении украинской компании.
Согласно сообщению, одним из исковых требований «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже было внесение изменений в действующий контракт на транзит газа, которые бы позволили «Нафтогазу» передать свои права и обязанности по этому контракту без письменного согласия «Газпрома» любому третьему лицу, уполномоченному украинской властью выполнять функции оператора ГТС. Это должно было позволить Украине сохранить транзит газа по действующему контракту и одновременно провести отделение оператора.
"Такое требование было обусловлено положением контракта, которое устанавливает, что замена договорной стороны (а, следовательно, присоединение к контракту любого независимого оператора ГТС) требует согласия «Газпрома», которое невозможно получить", — говорится в сообщении.
Кроме того, «Нафтогаз» просил арбитраж подчинить контракт обязательным требованиям украинского законодательства, которое регулирует транспортировку газа, включая условия доступа к газотранспортной системе, утвержденные украинским регулятором.
"К сожалению, трибунал отклонил указанные требования «Нафтогаза»…. Немедленное проведение отделения оператора газотранспортной системы потребует или получения письменного согласия «Газпрома» на присоединение к контракту нового оператора, или достижения определенных договоренностей с «Газпромом» о внесении соответствующих изменений в существующий контракт. Ни один из этих вариантов не является достижимым", — говорится в сообщении.
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