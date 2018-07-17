«Нафтогаз» объяснил, почему не может отделить оператора ГТС

Согласно сообщению, одним из исковых требований «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже было внесение изменений в действующий контракт на транзит газа, которые бы позволили «Нафтогазу» передать свои права и обязанности по этому контракту без письменного согласия «Газпрома» любому третьему лицу, уполномоченному украинской властью выполнять функции оператора ГТС. Это должно было позволить Украине сохранить транзит газа по действующему контракту и одновременно провести отделение оператора.

"Такое требование было обусловлено положением контракта, которое устанавливает, что замена договорной стороны (а, следовательно, присоединение к контракту любого независимого оператора ГТС) требует согласия «Газпрома», которое невозможно получить", — говорится в сообщении.

Кроме того, «Нафтогаз» просил арбитраж подчинить контракт обязательным требованиям украинского законодательства, которое регулирует транспортировку газа, включая условия доступа к газотранспортной системе, утвержденные украинским регулятором.

"К сожалению, трибунал отклонил указанные требования «Нафтогаза»…. Немедленное проведение отделения оператора газотранспортной системы потребует или получения письменного согласия «Газпрома» на присоединение к контракту нового оператора, или достижения определенных договоренностей с «Газпромом» о внесении соответствующих изменений в существующий контракт. Ни один из этих вариантов не является достижимым", — говорится в сообщении.