Активисты ОНФ рассказали, где в Ярославской области самый дорогой бензин

Активисты Общероссийского народного фронта рассказали, где в Ярославле продается самый дорогой бензин. Как оказалось, в Некоузском районе.

Они провели мониторинг станций региона, проверили уровень обслуживания и самое главное — цены на топливо, которые скакали в течение последних месяцев. Как сообщил руководитель регионального исполкома Игорь Ямщиков, они посетили уже 40 заправок.