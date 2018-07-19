Активисты ОНФ рассказали, где в Ярославской области самый дорогой бензин 

Активисты Общероссийского народного фронта рассказали, где в Ярославле продается самый дорогой бензин. Как оказалось, в Некоузском районе.
Они провели мониторинг станций региона, проверили уровень обслуживания и самое главное — цены на топливо, которые скакали в течение последних месяцев. Как сообщил руководитель регионального исполкома Игорь Ямщиков, они посетили уже 40 заправок.
В Некоузском районе цены выше средних на шесть рублей. По этой причине жители ездят заправляться в Мышкин. Дорогие заправки нашли и в Ярославле. Правда, их названия и адреса не указаны. В Рыбинске особых расхождений в ценовой политике нет.