Почему возник новый миграционный кризис в Европе

Меры по борьбе с мигрантами провалились

Ситуация в Европе все чаще воскрешает в памяти 2015 год, когда толпы мигрантов осадили берега Старого света и спровоцировали масштабный кризис. Меры, которые Евросоюз принял с тех пор, помогли уменьшить поток незваных гостей, но не остановили его. Правительства стран критикуют с обеих сторон: и за слишком мягкую позицию по отношению к беженцам, и за бесчеловечное с ними обращение, а решения, которое бы понравилось всем, кажется, и не существует. Из-за чего возник новый кризис и насколько реально его побороть?

Впервые с 2015 года миграционная проблема вышла на авансцену европейской политики. Парадоксально, но количество беженцев и мигрантов в ЕС на этом фоне постепенно снижается. По данным ЮНИСЕФФ, с января по март 2018 года через Средиземное море в Европу попали около 16700 беженцев (пятая часть из них — дети), и это в половину меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Однако именно к 2018 году стало понятно, что ранее одобренные меры по уменьшению потока ищущих убежище и их адаптации на новом месте частично провалились. А недовольство сложившейся ситуацией среди простых европейцев росло, и не могло не отразится на результатах выборов.

Наплыв мигрантов уже привел к власти популистов в Италии , спровоцировал правительственный кризис в Германии… Судя по всему, на очереди Испания. Именно эта страна, по решению нового премьер-министра Педро Санчеса , приняла у себя корабль «Аквариус» с более 600 беженцами на борту. Ранее делать это наотрез отказалась Италия, поставив судно неправительственной организации, подбирающей терпящих бедствие в Средиземном море, в непростое положение. Шаг Санчеса оценили далеко не все. Принять у себя беженцев — одно дело, но куда девать уже имеющихся?

Только в июне почти 7000 мигрантов высадились на берегах Испании, и это больше, чем в Италии, Греции Мальте вместе взятых. Не секрет, что в последних гостям из-за моря давно уже не рады. Испанский премьер же своим широким жестом подарил нелегалам надежду, а у региональных властей вызвал сдержанное возмущение.

Мэр Барселоны Ада Колау запросила у Мадрида дополнительные ресурсы на размещение беженцев после того, как около 500 из них прибыли в Каталонию на автобусах за 15 дней. Она также обвинила центральное правительство страны в том, что оно закрывает глаза на проблему мигрантов, в то время как на южных берегах тысячи нелегалов просачиваются через блокпосты и устремляются в сердце Испании. К голосам озабоченных ситуацией присоединилось руководство Андалусии.

Напирают на Мадрид и небольшие, но потенциально опасные правые партии, такие как Vox. В Италии миграционный кризис уже привел к власти популистов, которых поначалу никто не воспринимал серьезно. Мадридские власти не хотят повторения такой ситуации у себя дома, памятуя о сепаратистских настроениях в регионах, возникших с легкой руки экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона. Хотя сам опальный лидер автономного сообщества отправился в изгнание, дело его живет, а вопросы миграции расшатывают даже, казалось бы, непоколебимое правительство Германии

Меркель и немножко нервно

Ангела Меркель и без того с трудом смогла сформировать правящую коалицию. В том числе и потому, что на волне антимигранских настроений львиную долю голосов на последних выборах оттянула на себя крайне правая «Альтернатива для Германии». В июне мигрантский вопрос в очередной раз чуть не выбил стул из-под немецкого канцлера. Министр внутренних дел Хорст Зеерхофер представил план по усилению борьбы с нелегалами. Меркель категорически не устроил один пункт: глава ведомства предлагал разворачивать нежелательных гостей, которые уже зарегистрированы в другой стране ЕС, прямо на немецкой границе, в то время как законодательство ФРГ говорит о том, что запросы на предоставление убежища нужно обрабатывать внутри страны и только потом — депортировать. Зеерхофер в ответ пригрозил уйти в отставку, а ведь он принадлежит к партии ХСС — давнему консервативному союзнику партии Меркель ХДС.

Планы немецкого министра внутренних дел не понравились и их соседу Австрии . Премьер страны Себастьян Куртц пригрозил усилить проверки на границе с Германией. На какой-то момент показалось, что шенгенское соглашение трещит по швам. Но конфликт в правительстве ФРГ в итоге удалось урегулировать: решено было создать на границах транзитные зоны для беженцев.

На прошедшем 28-29 июня саммите Евросоюза все 28 стран также согласились усилить поддержку европейской пограничной службы Frontex , перечислить Турции дополнительные средства на размещение беженцев, чтобы они оставались именно там, а также создать лагеря обработки запросов на предоставление убежища за пределами ЕС или в Албании . Таким образом, настойчивые требования Италии распределить миграционную нагрузку по всему ЕС частично были удовлетворены. Кризис преодолен и можно вздохнуть с облегчением? Вряд ли.

Раскаленный шар миграции

Претензии к мерам ЕС по борьбе с нелегалами в целом сводятся в тому, что Брюссель лечит симптомы, а не саму болезнь. Попытки переложить ответственность за беженцев на другие страны напоминают игру «бомба», в которой участники должны как можно быстрее придумать ответ на вопрос, чтобы передать «бомбу» по кругу, пока она не «взорвется» у кого-нибудь в руках. Сейчас Евросоюз пытается перебросить этот раскаленный шар в Африку. Но сами африканские государства не в восторге от того, что на них решил возложить Старый свет.

Это признал президент Франции Эммануэль Макрон во время своего недавнего визита в Нигерию . По его словам, североафриканские государства обеспокоены тем, что центры по обработке запросов на убежище на их территории станут магнитом для мигрантов. Не секрет, что никому не нужны такие проблемы и пока ни одна из этих стран не приветствовала планы Евросоюза по превращению их в опорные пункты миграции.

Недовольны решениями ЕС и неправительственные организации. Например, Human right watch в последнем докладе по ситуации с правами человека в мире констатировал: план по переселению беженцев внутри Евросоюза не выполнен. За два года планировалось найти новый дом в ЕС 100 тысячам беженцев. В итоге его удалось реализовать только на треть.

«Решения в Евросоюзе принимаются по факту текущей ситуации и часто являются реакцией на уже сложившиеся проблемы, — подчеркнул руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Алексей Кузнецов . — Конечно, любое такое решение по меньшей мере способствует улучшению положения дел. Но беда в том, что нередко миграционная ситуация в Европе ухудшается или трансформируется и решения могут сводиться на нет дальнейшим развитием событий.

Поток беженцев не прекращается. То, что он замедлился, не означает, что ранее прибывшие мигранты исчезли. Дополнительный приток, даже в несколько раз меньший, просто усугубляет ситуацию. Кроме того, многие программы по адаптации мигрантов не сработали. Это касается языковых курсов, программ по трудоустройству».

К тому же, как подчеркнул эксперт, не все страны ЕС успели почувствовать на себе всю остроту проблемы миграции, а волна вскоре может докатиться и до них. А ситуация может усугубиться, если очаги конфликтов на Ближний Востоке и в Северной Африке разгорятся с новой силой.

Новые пути

Предполагалось, что нелегалов будет останавливать береговая охрана в Ливии Марокко и других странах Северной Африки, и сотрудничество с «миграционными хабами» действительно дало свои плоды. Но неправительственные организации бьют тревогу. Если в Европе права человека уважают, то стражей порядка в странах третьего мира ничего не сдерживает — доходит и до пыток и избиений.

Одна из стран, которую приводят в качестве примера успешного сотрудничества — это Нигер . По данным The Telegraph, власти страны по давлением ЕС приняли закон, запрещающий «контрабанду людей», позвонило ООН построить на своей территории уже шесть лагерей по распределению высланных мигрантов и отправило в тюрьму более сотни своих граждан, помогавших переправлять ищущих лучшей жизни через Сахару в Европу. Правда, все это не за своей счет. Одной из беднейших стран Африки было выделено 1 млрд евро до 2020 года из европейских фондов.

Пытаясь выстроить более гибкий подход, Европа обеспечивает бывшим контрабандистам возможность переучиться на другие профессии, например, парикмахеров. Но как подчеркивают местные благотворительные организации, это не помогает избавиться от главной причины миграции — тяжелого экономического положения стран Африки. И пока оно не улучшится, мигранты будут искать лучшей жизни, попадая в Европу тем или иным путем.

И не только в Европу! Поняв, что перебраться в Старый свет стало сложнее, мигранты пустились разведывать новые маршруты. Как пишет The Guardian , одним из новых направлений для бегущих от гражданской войны в Йемене стал южнокорейский курорт Чеджу. Йеменцы воспользовались тем, что до определенного момента им не требовалась виза, чтобы въехать на остров. Только в прошлом году количество запросов на предоставление убежища в Южной Корее достигло 10 000. Из них удовлетворены были только 112. Остальные приезжие зависли в воздухе.