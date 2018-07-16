Гороскоп на неделю с 16 по 22 июля

Люди, родившиеся в этот период, часто становятся душой компании. К ним идут за советом и поддержкой не только близкие друзья, но и практически незнакомые люди. Поэтому им очень важно иметь что-то, что поможет снимать стресс. Хобби, занятия спортом или какую-то другую отдушину.

Козерог

Телец

Скорпион

Водолей

Близнецы

Стрелец

Гороскоп для Овнов

21 марта — 20 апреля

Карьера

Очень важно всю неделю выполнять намеченные задачи точно в срок, иначе ближе к выходным могут возникнуть проблемы с начальством, вызванные вашей неорганизованностью. Самоконтроль и дисциплина — главные качества этой недели.

Отношения

Понедельник и вторник благоприятны для общения с родственниками. Если вы планируете представить им своего избранника или объявить о помолвке, сделайте это в начале дня. В отношениях с супругом сюрпризов не предвидится. Сейчас у вас спокойный период без особых взлетов и падений.

Здоровье

Велика вероятность отравления лекарствами или алкоголем. Тщательно соблюдайте дозу, особенно в выходные дни.

Покупки

Займитесь планированием и подготовкой отпуска. Покупка билетов, бронирование отеля и другие необходимые действия обойдутся вам гораздо дешевле, чем вы ожидали.

Гороскоп для Тельцов

21 апреля — 21 мая Карьера

Начало недели будет благоприятным для решения бюрократических вопросов. Если вам нужно оформить какие-то бумаги, сделайте это до среды. Во второй половине недели могут возникнуть сложности в обучении или деловых встречах. Вам будет сложнее воспринимать информацию, которую вам будут преподносить.

Отношения

Возможны ссоры с любимым человеком из-за вашей упрямости и нежелания принимать в расчет чужое мнение. Скорее всего, через какое-то время выяснится, что вы действительно правы, однако сейчас не стоит сильно давить. Лучше оставить принципиальные вопросы в покое — скоро они разрешатся сами собой.

Здоровье

Избегайте кондиционеров и напитков со льдом — вы можете простудиться и потерять голос.

Покупки

Отличное время для того, чтобы обновить свой гардероб и добавить в него хотя бы пару дорогих, но качественных вещей.

Гороскоп для Близнецов

22 мая — 21 июня

Карьера

На этой неделе у вас будут лучше всего получаться дела, которые нужно выполнять вместе с коллегами. Вы сможете наладить эффективное взаимодействие и рассчитывать на поддержку в любых вопросах. Скорее всего, к концу недели это обернется материальными успехами — вам заплатят за сделанную работу или выдадут премию.

Отношения

Не слишком подходящее время для того, чтобы рассказывать любимому человеку о своих планах. Вы можете выяснить, что взгляды на ваше будущее кардинально расходятся, но решить эту ситуацию мирным путем вряд ли получится. Лучше переждать — возможно, что-то изменится без вашего участия, а конфликт интересов будет исчерпан сам собой.

Здоровье

Во второй половине недели берегите свои силы и не расходуйте энергию зря. Звезды советуют соблюдать режим дня и побольше находиться дома или на даче. Так вы сможете избежать проблем со здоровьем.

Покупки

Начало недели будет удачным не только для шопинга, но и для увеличения доходов. Зайдите в книжный магазин: вы можете купить там книгу, которая поможет зарабатывать больше.

Гороскоп для Раков

22 июня — 23 июля

Карьера

Начало недели будет удачным для творческой и интеллектуальной деятельности. В это время вы сможете быстро решать сложные задачи, воспринимать и перерабатывать информацию и выдавать оригинальные идеи. Благоприятной будет неделя для сдачи экзаменов.

Отношения

Чувство юмора — ваше главное оружие на личном фронте. Именно ваше остроумие будет привлекать окружающих. Возможно, кто-то пригласит вас на свидание или предложит загородную поездку. Не отказывайтесь. Если вы состоите в браке, будьте внимательны к запросам партнера, иначе он может обидеться.

Здоровье

В вас будет достаточно энергии, чтобы принять участие в спортивных соревнованиях. Например, пробежать длинную дистанцию, сыграть в теннис или пляжный волейбол.

Покупки

Вы можете почувствовать желание сделать бессмысленную покупку — например, купить золотое украшение, хотя носите только серебро, или автомобиль, хотя не любите водить. Взвесьте все за и против, прежде чем потратить деньги.

Гороскоп для Львов

24 июля — 23 августа

Карьера

На этой неделе вы будете невероятно проницательны, что позитивно скажется на ваших профессиональных успехах. Если вы занимаете руководящий пост или ваша работа связана с людьми, то сейчас вы сможете понять их скрытые мотивы и предотвратить неприятности.

Отношения

Начало недели может пройти в общении с дальним родственником. Эти разговоры принесут вам позитивные эмоции и полезную информацию. Знакомство через интернет окажется продуктивным. Даже если сначала человек будет скрывать свое имя, в результате у вас могут завязаться с ним романтические отношения, которые не принесут ничего плохого.

Здоровье

Вторая половина недели может ознаменоваться проблемами со здоровьем. Сейчас вам следует избегать высоких температур — ни посещение сауны, ни солнечные ванны не будут вам полезны.

Покупки

У вас появится возможность купить что-то ценное для своего хобби.

Гороскоп для Дев 24 августа — 23 сентября

Карьера

Перед началом важного дела звезды советуют еще раз все обдумать и посоветоваться со знающими людьми. Чем основательней вы подготовитесь на этапе старта, тем быстрее добьетесь успеха в будущем.

Отношения

На этой неделе вам предстоит много общаться с друзьями. Во второй половине недели усилится ваше обаяние, будет много флирта и знакомств с романтическими целями. Скорее всего, новый знакомый покажется вам идеальным партнером, однако не спешите с выводами.

Здоровье

Пляжный отдых может обернуться неприятностями: солнечным ожогом, встречей с медузами или каким-то еще травматичным событием. Будьте осторожны.

Покупки

Марафон красоты, организованный на этой неделе, пойдет вам на пользу. Подходите к изменениям своей внешности в комплексе: посетите салон красоты, освежите гардероб, запишитесь к косметологу.

Гороскоп для Весов

24 сентября — 23 октября

Карьера

У вас появится шанс проявить себя в выступлении на публике, блеснуть своими знаниями и финансовым чутьем. Скорее всего, ваш авторитет среди окружающих усилится. Однако во второй половине недели будьте готовы к тому, что кто-то попытается сместить вас с пьедестала. Скорее всего, вам придется бороться за место под солнцем.

Отношения

В семье возможно обострение конфликта — как с родственниками, так и с любимым человеком. Сейчас не лучшее время для обсуждения принципиальных вопросов и принятия важных решений.

Здоровье

Подходящее время для того, чтобы всерьез заняться своей фигурой. Но прежде чем записываться в спортзал или садиться на диету, стоит показаться врачу. Возможно, вам потребуется изменить что-то в своем здоровье.

Покупки

Благоприятными будут различные хлопоты, связанные с землей, живой природой. Если у вас нет собственного дачного участка, можно приобрести несколько комнатных растений и организовать мини-оранжерею дома.

Гороскоп для Скорпионов

24 октября — 22 ноября

Карьера

Наиболее успешными вы будете в получении новых знаний. Если вы недавно устроились на новую работу, то сейчас легко освоите новые обязанности и сможете проявить себя как уже сложившийся специалист. Во второй половине недели могут возникнуть неприятности при оформлении документов. Это неблагоприятный для бюрократической работы период.

Отношения

Если вы ищете новые знакомства, то наиболее вероятный источник — интернет. Шансы встретить в Сети симпатичного иностранца на этой неделе выше обычных.

Здоровье

Благоприятное время для операции или другого медицинского вмешательства. Ваш организм сейчас способен к быстрому восстановлению.

Покупки

Очень удачное время для путешествий и изучения иностранных языков. Если не можете отправиться в поездку, запишитесь на курсы.

Гороскоп для Стрельцов

23 ноября — 21 декабря

Карьера

Вам будет отчаянно везти на этой неделе. Неприятности, которые будут происходить с окружающими, вас обойдут стороной. Конечно, причиной этому станет не только удача, но и ваше умение быстро принимать верное решение.

Отношения

В отношениях с любимым человеком может возникнуть напряжение, связанное с вашими родителями. Возможно, вашим близким людям будет трудно найти взаимопонимание и общий язык. Сейчас очень важно не вставать на сторону кого-то одного, иначе второй участник конфликта может почувствовать себя преданным.

Здоровье

Травмоопасный период. Наиболее осторожными следует быть при обращении с острыми инструментами и огнем.

Покупки

В начале недели возможно крупное материальное поступление. Однако лучше не расслабляться и не тратить деньги попусту — ближе к выходным возрастает вероятность финансовых потерь.

Гороскоп для Козерогов

22 декабря — 20 января

Карьера

Благоприятный период для деловых переговоров и заключения соглашений. Вам будет легко найти общий язык с партнером или заказчиком и добиться именно того, чего вы хотите. Если вы находитесь в поиске работы, смело назначайте собеседования на эту неделю — они пройдут отлично.

Отношения

В начале недели можно обсуждать с любимым человеком те вопросы, которые раньше вызывали у вас споры и приводили к конфликту. На этот раз вы сможете прийти к логичному решению. А вот выходные могут омрачиться ссорой. Скорее всего, причиной послужит ревность кого-то из вас.

Здоровье

На этой неделе вы будете полны энергии, вряд ли ваше самочувствие всерьез ухудшится. Наоборот, вы заметите, что даже привычные недомогания, признаки хронического заболевания стали меньше.

Покупки

Путешествия, запланированные на выходные, пройдут идеально. Если нет возможности поехать в полноценный отпуск, хотя бы съездите за город.

Гороскоп для Водолеев

21 января — 19 февраля

Карьера

Водолеям следует тщательно следовать своему распорядку дня, чтобы успеть все, что от вас требуется. Более того, если вы внимательно взглянете на свои занятия в течение дня, то поймете, что сможете делать больше, если оптимизируете свою занятость. Займитесь этим сейчас.

Отношения

Если вы занимаетесь каким-то видом спорта, то на тренировке можете встретить человека, с которым у вас завяжутся романтические отношения.

Здоровье

Вторая половина недели будет неблагоприятна для самочувствия. В это время вы будете подвержены воздействию вирусов, запас сил будет на пределе. Постарайтесь провести выходные дома и не перенапрягаться.

Покупки

Удачными будут сделки с недвижимостью. Сейчас вы можете заняться оформлением ипотеки, присмотреть себе дачу или загородный дом.

Гороскоп для Рыб 20 февраля — 20 марта

Карьера

Если ваша работа связана с творчеством, неделя будет максимально успешной. Вы ощутите прилив вдохновения, который поможет вам быстро справиться с теми заданиями, которые в последнее время вызывали затруднения.

Отношения

Трудный для личных взаимоотношений период начнется в пятницу. В это время ваши отношения могут оказаться под угрозой разрыва из-за неконтролируемого приступа ревности. Будет сложно, но постарайтесь вспомнить, что никого нельзя заставить себя полюбить. Только нежность и забота помогут вам сохранить чувства.

Здоровье

Нежелательно на этот период назначать операции или другие серьезные медицинские вмешательства. Вам будет сложнее восстановиться.

Покупки

Выходные подходят для активных развлечений. Посещение концерта или ночного клуба подарит вам массу позитивных эмоций.