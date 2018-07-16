Ещё
Животные в России начали путешествовать в поездах самостоятельно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Животные в России начали путешествовать в поездах самостоятельно 

Национальная Служба Новостей 58 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
С 16 июля в России начало действовать разрешение на перевозку домашних животных в поездах дальнего следования без сопровождения хозяев. В частности новое правило касается собак, кошек, птиц, пишет Ura.ru.
Они будут передвигаться в специальных «багажных купе» в клетках. Присматривать за путешествующими питомцами и кормить их будут проводники.
Стоимость билетов для животных в зависимости от дальности пути стоит от 700 рублей. Клетка, в которой перевозится домашний питомец, не должна превышать 180 сантиметров.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Илон Маск привез в Тайланд мини-субмарину для спасения детей из пещеры Памятник Илье Муромцу откроют в Киеве СМИ заподозрили больного главу Еврокомиссии в пьянстве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина331
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»376
Грудинин развелся36
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией98
Трамп разозлился на Путина из-за видео184
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение