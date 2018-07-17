Жителей Щербинки приглашают на туристический слет в поселение Марушкинское

Открытый туристический слёт пройдет в поселение Марушкинское 18 и 19 августа

Основной целью турслёта является массовое привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой, патриотическое воспитание молодежи, пропаганда активного досуга населения, развитие туристских и прикладных видов спорта.

Участникам предстоит испытать свои силы, а за одно и посоревноваться друг с другом в 7 этапах: преодолеть полосу препятствий, пройти туристическую пешеходную дистанцию, выполнить теоретические и практические задания, выбраться из лабиринта, пройти испытание по ночному ориентированию, а также продемонстрировать свои навыки по вязанию узлов и фигурному вождению велосипеда.

Соревнования пройдут на территории лесного массива д. Большое Покровское поселения Марушкинское. Заезд команд осуществляется 18 августа с 09.00 часов утра. Регистрация команд проводится до 11.00 часов.

Предварительные заявки подаются до 16 августа 2018 года в МУП «Спортивно-досуговый цент „Маяк“ по электронной почте mbu2012@list.ru. Подробнее об условиях участия в соревнованиях можно ознакомиться в Положении.