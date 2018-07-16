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«Дорожное хозяйство» пояснило, почему затянулся ремонт тротуара на Стопани
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«Дорожное хозяйство» пояснило, почему затянулся ремонт тротуара на Стопани 

k1news.ru 55 минут назад
Фото: k1news.ru
На прошлой неделе мы писали о том, что жители Заволжья недовольны долгим ремонтом тротуара на улице Стопани. Его сначала почти отремонтировали, но потом все сделанное разобрали. Нам все же удалось точно выяснить, что происходит на этом участке, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Разъяснения дало костромское «Дорожное хозяйство». Оказалось, что проделанную работу не одобрил технический надзор.
Подрядчик установил бордюры, но проверяющие заметили отклонение бортового камня относительно оси тротуара и высотных отметок в продольном профиле.
Частичное исправление сделанного было невозможно, поэтому и приняли решение демонтировать бордюры в полном объеме, а потом все переделать. Устанавливать новые бордюры рабочие начали 14 июля, исправление недочетов проводится за счет подрядчика.
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