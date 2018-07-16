Многокилометровая пробка на дамбе почти рассосалась

Сервис «Яндекс. Пробки» 16 июля зафиксировал 4-километровую пробку на внутреннем кольце КАД от Южного портала тоннеля до Кронштадтского шоссе, «жёлтый» затор в «Яндекс. Картах» превышает 8 километров, сообщает «Фонтанка»

Там проводятся дорожные работы сразу в двух рядах — асфальт меняют в средней и правой полосах.

Замена дорожного полотна будет производиться вплоть до 27 июля.

Ограничения движения введены на участке со 123-го по 135-й километр внутреннего кольца.

К 15 часам пробка в районе дамбы почти рассосалась, сейчас там плотное движение.