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К середине сентября 2018 года предприятия транспортного машиностроения могут перейти на новый стандарт ISO/TS 22163
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К середине сентября 2018 года предприятия транспортного машиностроения могут перейти на новый стандарт ISO/TS 22163 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Переход к новому стандарту ISO/TS 22163 должен завершиться к середине сентября текущего года сообщил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.
По его словам, новый стандарт ISO разрабатывался на базе действующей редакции стандартов IRIS 02.1 и ISO 9001:2015. Версия 02.1 стандарта IRIS остается в силе до 14 сентября 2018 года. При этом параллельно осуществляется переход к новому стандарту ISO/TS 22163, который был презентован в мае на заседании технического комитета ISO № 269 и на заседании Генеральной ассамблеи UNIFE в конце июня 2017 года. Все организации, на данный момент имеющие сертификаты IRIS 02, должны завершить переход на новый стандарт к середине сентября этого года.
«Новая версия стандарта за счет внедрения глобальной системы независимой оценки компаний-поставщиков позволит обеспечить более высокое качество продукции по всей цепи поставок в железнодорожной отрасли. А это даст толчок повышению культуры качества в железнодорожном секторе экономики, что, безусловно, сделает его более эффективным», — пояснил В. Гутенев.
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