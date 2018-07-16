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Росприроднадзор арестовал экскаватор незаконных разработчиков карьера
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Росприроднадзор арестовал экскаватор незаконных разработчиков карьера 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Итогом проверки стал арестованный экскаватор и прочая техника. Проверяющие обнаружили, что место работ (а там уже приступили к вырубке леса, тоже вряд ли санкционированной) находится в непосредственной близости к магистральному газопроводу. К тому же дорогу уже разбивают большегрузы.
Разработка приостановлена, возбуждено дело об административном правонарушении.
В областной администрации ФедералПресс уточнили, что к марту 2018 года было выдано 179 лицензий с объемом добычи 1 млрд кубических метров песка и песчано-гравийного материала. «При существующих темпах работ полезных ископаемых с этих карьеров хватит на десятки лет вперед. В этой связи мы не будем предоставлять участки местного значения для разработки природных недр. Это решение не скажется на экономике, а, напротив, позволит снизить нагрузку на экологию региона», — определил причины моратория губернатор Александр Дрозденко.
Напомним, что около трех лет назад в регионе был утвержден особый регламент: запрещено включать в границы городских поселений земли лесного фонда под цели, связанные с жилищным строительством. Соответственно, исключена и разработка недр. А с 1 мая 2018 года до конца 2020 года в Ленобласти введен мораторий на выдачу новых лицензий на разработку карьеров по добыче песка, щебня и других материалов.
Фото: pixabay.com.
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