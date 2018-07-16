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Директора донецкой стройфирмы оштрафовали за невыплату зарплаты
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Директора донецкой стройфирмы оштрафовали за невыплату зарплаты 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
По информации следственного комитета, директор не платил зарплату несколько месяцев
В Донецке генеральный директор строительной компании в 2017 году в течение нескольких месяцев не платил заработную плату своим работникам. В связи с этим в отношении нерадивого начальника возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщает следственный комитет России по Ростовской области. — Общая сумма задолженности составила 60 тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе следственного комитета. После возбуждения уголовного дела обвиняемый все-таки выплатил работникам эту сумму. — При вынесении решения суд принял во внимание, что директор коммерческой организации раскаялся в содеянном, компенсировал причиненный ущерб и принес потерпевшим извинения. В пользу обвиняемого также оказался тот факт, что мужчина ранее не был судим, к уголовной ответственности не привлекался и характеризуется положительно, — добавили в СК. В итоге директора фирмы освободили от уголовной ответственности. Его оштрафовали на 50 тысяч рублей.
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