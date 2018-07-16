Директора донецкой стройфирмы оштрафовали за невыплату зарплаты

По информации следственного комитета, директор не платил зарплату несколько месяцев

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