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Путина-2018: испытано «МИРом»
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Путина-2018: испытано «МИРом» 

Мир24 1 час назад
Восемь часов на самолете из Москвы, а потом десять часов на машине, и вот вы в поселке Усть-Камчатский на берегу Тихого океана. Лососевая путина начинается именно отсюда.
Сколько удастся выловить в этом сезоне у берегов Камчатки? Прогноз на сегодняшний день — почти 300 тысяч тонн. Что может помешать хорошему улову? Лососевая путина — золотая жила и каторжный труд.
Смотрите специальный репортаж корреспондента телеканала «МИР 24» Родиона Мариничева об особенностях национальной рыбалки.
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