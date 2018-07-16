Путина-2018: испытано «МИРом»

Восемь часов на самолете из Москвы , а потом десять часов на машине, и вот вы в поселке Усть-Камчатский на берегу Тихого океана. Лососевая путина начинается именно отсюда.

Сколько удастся выловить в этом сезоне у берегов Камчатки? Прогноз на сегодняшний день — почти 300 тысяч тонн. Что может помешать хорошему улову? Лососевая путина — золотая жила и каторжный труд.

Смотрите специальный репортаж корреспондента телеканала «МИР 24» Родиона Мариничева об особенностях национальной рыбалки.

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