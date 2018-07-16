Покончивший самоубийством экс-сотрудник ГУВД по Нижегородской области подозревался во взятке

Экс-начальник Учебного центра ГУВД Нижегородской области Владимир Васин , который покончил жизнь самоубийством, подозревался в получении взятки. Об этом «ФедералПресс» сообщил источник, близкий к руководству Нижегородского политехнического колледжа, где в последнее время работал Васин.

По информации источника, Владимир Васин неофициально сдавал в аренду спортивный зал колледжа. Его поймали на взятке, но он сбежал, после чего был объявлен розыск.

СУ СК РФ по Нижегородской области не комментируют произошедшее. Проводится доследственная проверка.

Напомним, 13 июля стало известно, что Владимир Васин покончил жизнь самоубийством в своей квартире.

Фото: nnov-npk.ru