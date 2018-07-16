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Покончивший самоубийством экс-сотрудник ГУВД по Нижегородской области подозревался во взятке
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Покончивший самоубийством экс-сотрудник ГУВД по Нижегородской области подозревался во взятке 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Экс-начальник Учебного центра ГУВД Нижегородской области Владимир Васин, который покончил жизнь самоубийством, подозревался в получении взятки. Об этом «ФедералПресс» сообщил источник, близкий к руководству Нижегородского политехнического колледжа, где в последнее время работал Васин.
По информации источника, Владимир Васин неофициально сдавал в аренду спортивный зал колледжа. Его поймали на взятке, но он сбежал, после чего был объявлен розыск.
В СУ СК РФ по Нижегородской области не комментируют произошедшее. Проводится доследственная проверка.
Напомним, 13 июля стало известно, что Владимир Васин покончил жизнь самоубийством в своей квартире.
Фото: nnov-npk.ru
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