Покончивший самоубийством экс-сотрудник ГУВД по Нижегородской области подозревался во взятке 

Экс-начальник Учебного центра ГУВД Нижегородской области Владимир Васин, который покончил жизнь самоубийством, подозревался в получении взятки. Об этом «ФедералПресс» сообщил источник, близкий к руководству Нижегородского политехнического колледжа, где в последнее время работал Васин.
По информации источника, Владимир Васин неофициально сдавал в аренду спортивный зал колледжа. Его поймали на взятке, но он сбежал, после чего был объявлен розыск.
В СУ СК РФ по Нижегородской области не комментируют произошедшее. Проводится доследственная проверка.
Напомним, 13 июля стало известно, что Владимир Васин покончил жизнь самоубийством в своей квартире.
Фото: nnov-npk.ru