В челябинской реке произошел массовый мор рыбы

поселке Каштак , расположенном в Металлургическом районе Челябинска , произошел массовый мор рыбы в реке Миасс. Инцидент заметили местные жители, которые выложили фотографии в группе «Подслушано ЧМЗ» в соцсети «Вконтакте».

"В Каштаке жутко воняет дохлой рыбой! Река Миасс! Подошли посмотреть и увидели это!Вся рыба дохлая плавает по течению…", — гласит подпись к снимкам (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Фото: «Подслушано ЧМЗ»/vk.com Обсуждая произошедшее, пользователи заметили, что, вероятнее всего, случился сброс, из-за чего и погибла рыба.

Аналогичного мнения придерживается эколог и член свердловской Общественной палаты Андрей Волегов. «Скорее всего, произошел ненормированный сброс с одного из предприятий, стоящих выше по течению. Местным жителям следует отнести рыбу на экспертизу, чтобы установить источник ее отравления».

Массовая гибель рыбы также была зафиксирована на днях в Черноисточинском пруду Нижнего Тагила. Часть рыбы оказалась повреждена рачками-паразитами, другая же на вид была вполне здорова. «Внешне это напоминает массовый мор рыбы в прошлые годы. Рыба испытывает недостаток кислорода и попросту задыхается», — уточнил Андрей Волегов.

По его словам, гибель рыбы в водоемах со стоячей водой, кроме промышленного фактора, может быть спровоцирована также процессами гниения. Это происходит как из-за сине-зеленых водорослей, так и из-за затонувших дешевых китайских сетей. «Сети остаются в водоеме, рыба попадает в них, не может выпутаться и начинает гнить», — описал ситуацию общественник.