Ещё
В челябинской реке произошел массовый мор рыбы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В челябинской реке произошел массовый мор рыбы 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В поселке Каштак, расположенном в Металлургическом районе Челябинска, произошел массовый мор рыбы в реке Миасс. Инцидент заметили местные жители, которые выложили фотографии в группе «Подслушано ЧМЗ» в соцсети «Вконтакте».
"В Каштаке жутко воняет дохлой рыбой! Река Миасс! Подошли посмотреть и увидели это!Вся рыба дохлая плавает по течению…", — гласит подпись к снимкам (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Фото: «Подслушано ЧМЗ»/vk.com  Обсуждая произошедшее, пользователи заметили, что, вероятнее всего, случился сброс, из-за чего и погибла рыба.
Аналогичного мнения придерживается эколог и член свердловской Общественной палаты Андрей Волегов. «Скорее всего, произошел ненормированный сброс с одного из предприятий, стоящих выше по течению. Местным жителям следует отнести рыбу на экспертизу, чтобы установить источник ее отравления».
Массовая гибель рыбы также была зафиксирована на днях в Черноисточинском пруду Нижнего Тагила. Часть рыбы оказалась повреждена рачками-паразитами, другая же на вид была вполне здорова. «Внешне это напоминает массовый мор рыбы в прошлые годы. Рыба испытывает недостаток кислорода и попросту задыхается», — уточнил Андрей Волегов.
По его словам, гибель рыбы в водоемах со стоячей водой, кроме промышленного фактора, может быть спровоцирована также процессами гниения. Это происходит как из-за сине-зеленых водорослей, так и из-за затонувших дешевых китайских сетей. «Сети остаются в водоеме, рыба попадает в них, не может выпутаться и начинает гнить», — описал ситуацию общественник.
Уралинформбюро: последние новости
Один из пострадавших при взрыве в Лянторе скончался Свердловчане заплатят налоговикам 5 миллиардов рублей Свердловские власти помогут ВСМПО с модернизацией
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин опоздал на встречу к Трампу268
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»200
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина433
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным41
Туринская плащаница оказалась подделкой342
Видео
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
05:24
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
01:00
Адвокат Киркорова требует с 10-летней дочери $420 тыс.
Шоу-бизнес
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:50
У Депардье нашли долги в России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение