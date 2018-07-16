В Калининграде завершились первые курсы управдомов

Калининграде вручили первые 23 сертификата участникам курса «Управление многоквартирными домами». Об этом сообщает пресс-служба городского совета депутатов.

"По результатам обращений в социальных сетях самое большое количество вопросов связано с жилищно-коммунальным хозяйством, изменениями в законодательстве в этой сфере, управлением многоквартирными домами и взаимодействием с управляющими компаниями. Именно поэтому было принято решение провести курс лекций «Управление многоквартирными домами» в рамках моего проекта «Народный университет» в КРОО «Родной Калининград»", — рассказал председатель горсовета Андрей Кропоткин

Обучение длилось 36 дней, в группу слушателей вошли председатели советов домов, председатели ТСЖ и другие активные горожане. Преподавателями выступили специалисты в сфере ЖКХ из Фонда капитального ремонта и комитета горхозяйства администрации Калининграда. Основными темами курса стали аспекты капитального и текущего ремонта многоквартирных домов, взаимодействие с энергоснабжающими организациями, правовое регулирование в сфере ЖКХ, энергоэффективность и энергосбережение.

Бесплатные курсы в Калининграде на базе КРОО «Родной Калининград» планируется проводить один раз в квартал. Записаться можно по телефону 755-834 или на улице Леонова, 82.