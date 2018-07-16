Ещё
В Калининграде завершились первые курсы управдомов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калининграде завершились первые курсы управдомов 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
В Калининграде вручили первые 23 сертификата участникам курса «Управление многоквартирными домами». Об этом сообщает пресс-служба городского совета депутатов.
"По результатам обращений в социальных сетях самое большое количество вопросов связано с жилищно-коммунальным хозяйством, изменениями в законодательстве в этой сфере, управлением многоквартирными домами и взаимодействием с управляющими компаниями. Именно поэтому было принято решение провести курс лекций «Управление многоквартирными домами» в рамках моего проекта «Народный университет» в КРОО «Родной Калининград»", — рассказал председатель горсовета Андрей Кропоткин.
Обучение длилось 36 дней, в группу слушателей вошли председатели советов домов, председатели ТСЖ и другие активные горожане. Преподавателями выступили специалисты в сфере ЖКХ из Фонда капитального ремонта и комитета горхозяйства администрации Калининграда. Основными темами курса стали аспекты капитального и текущего ремонта многоквартирных домов, взаимодействие с энергоснабжающими организациями, правовое регулирование в сфере ЖКХ, энергоэффективность и энергосбережение.
Бесплатные курсы в Калининграде на базе КРОО «Родной Калининград» планируется проводить один раз в квартал. Записаться можно по телефону 755-834 или на улице Леонова, 82.
Клопс.Ru: последние новости
"Теплосеть" о решении Конституционного суда: в большинстве домов индивидуальные счётчики не установить Марокканское издание: Калининград, Москва и Петербург удивили прекрасными туалетами Пять почтовых отделений в Калининграде будут работать без выходных
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина340
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»
Грудинин развелся38
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией99
Трамп разозлился на Путина из-за видео184
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение