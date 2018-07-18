Ещё
Промтрансбанк улучшил условия по автокредитам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Промтрансбанк улучшил условия по автокредитам 

Банки.ру 1 час назад
Оформить кредит на покупку нового и подержанного автомобиля теперь возможно по ставке — 14,9% годовых (прежде заем на приобретение нового автомобиля выдавался под 18% годовых, подержанного — под 22,9% годовых). Возраст подержанного транспортного средства не может превышать пять лет.
Для оформления кредита заемщику потребуется внести минимум 10% собственных средств от стоимости автомобиля, а также предоставить паспорт и второй документ на выбор (список опубликован на сайте). При необходимости сотрудники банка могут запросить документы подтверждающие доход. Кредит выдается на срок от трех месяцев до 61 месяца. Личное страхование не влияет на величину процентной ставки. Максимальная сумма кредита может достигать 1,5 млн рублей.
Продуктовый виджет
«Данная программа кредитования имеет ряд преимуществ: не требуется страхование каско; автомобиль возможно приобрести в кредит, как в автосалоне, так и у физического лица; заемщик по своему усмотрению может выбрать способ погашения кредита (аннуитетными или дифференцированными платежами)», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Баклыкова.
Банки.ру: последние новости
АСВ будет использовать площадку Российского аукционного дома для продажи имущества банков АСВ дополнительно привлекло Почта Банк для выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Таатта» ФАС оштрафовала ВТБ на 100 тыс. рублей за СМС-рассылку
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии426
Украина присвоила четыре санатория в Крыму70
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе151
Россия забрала деньги из США97
Рублю предсказали обвал129
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение