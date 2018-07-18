Промтрансбанк улучшил условия по автокредитам

Оформить кредит на покупку нового и подержанного автомобиля теперь возможно по ставке — 14,9% годовых (прежде заем на приобретение нового автомобиля выдавался под 18% годовых, подержанного — под 22,9% годовых). Возраст подержанного транспортного средства не может превышать пять лет.

Для оформления кредита заемщику потребуется внести минимум 10% собственных средств от стоимости автомобиля, а также предоставить паспорт и второй документ на выбор (список опубликован на сайте). При необходимости сотрудники банка могут запросить документы подтверждающие доход. Кредит выдается на срок от трех месяцев до 61 месяца. Личное страхование не влияет на величину процентной ставки. Максимальная сумма кредита может достигать 1,5 млн рублей.

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