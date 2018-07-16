Гризманн стал самым упоминаемым игроком в соцсетях по итогам финала ЧМ

ТАСС , 16 июля. Нападающий сборной Франции по футболу Антуан Гризманн стал самым упоминаемым футболистом в соцсетях по итогам финального матча чемпионата мира с командой Хорватии . В материале ТАСС использованы данные аналитической системы Brand Analytics.

Встреча сборных Франции и Хорватии прошла в воскресенье в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 4:2 в пользу французов, сборная Франции стала двукратным чемпионом мира. На 18-й минуте встречи Гризманн исполнил штрафной удар, после которого нападающий хорватской сборной Марио Манджукич срезал мяч в свои ворота, на 28-й минуте Иван Перишич сравнял счет. На 38-й минуте французы заработали пенальти, который реализовал Гризманн, через 21 минуту Поль Погба довел счет до крупного, поразив ворота Даниела Субашича, а на 65-й минуте Килиан Мбаппе, получив мяч на подступах к штрафной, точно пробил в дальний нижний угол. Заключительный гол в матче забил Манджукич, воспользовавшийся ошибкой вратаря соперника Уго Льориса на 69-й минуте.

Для выявления самых популярных персон были проанализированы посты в социальных сетях болельщиков на стадионе «Лужники». Имя и фамилия Гризманна, который был признан лучшим игроком финального матча и третьим в списке лучших футболистов турнира, упоминалась в 1008 постах, что позволило ему стать самым популярным игроком встречи в соцсетях. Далее в списке самых упоминаемых персон расположились президент Франции Эмманюэль Макрон (814), Мбаппе (669), обладатель приза лучшему игроку чемпионата мира хорват Лука Модрич (611), Манджукич (532), Перишич (408), Домагой Вида (346), Погба (332), капитан сборной России Игорь Акинфеев (313) и Льорис (284).

Всего в период с 17:50 до 20:05 мск было оставлено 30 169 сообщений от более чем 10 тыс. авторов. Пик активности в соцсетях пришелся на конец матча.

Самым популярным постом с чекином на стадионе «Лужники» стала запись первого российского обладателя пояса чемпиона Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) Хабиба Нурмагомедова . Боец сообщил, что мечтал оказаться на финальном матче чемпионата мира с детства.

Вторым в списке самых популярных стал пост российского политического деятеля Ксении Собчак