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Стало известно, когда откроют подъезд к ЦПКиО со стороны переулка Базовый
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Стало известно, когда откроют подъезд к ЦПКиО со стороны переулка Базовый 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Накануне в ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге завершила свою работу фан-зона. Вместе с этим вскоре станет доступен второй подъезд к парку со стороны переулка Базовый. О том, когда это произйдет, в понедельник, 16 июля, сообщает «АиФ-Урал».
Подъезд к ЦПКиО им. Маяковского со стороны переулка Базовый будет открыт уже с завтрашнего дня. Ежедневно он будет работать с 11 до 21 часа. Вместе с этим с 9 до 22 часов будет работать парковка возле центрального входа. Об этом сообщил директор парка Роман Шадрин.
«Вот и попрощались с фестивалем болельщиков. Все прошло просто замечательно! Всем гостям огромное спасибо! Но на этом лето не заканчивается», — написал Шадрин на своей странице в «Facebook».
Напомним, накануне завершился Чемпионат мира по футболу в России. В финальном матче французы разгромили хорватов со счетом 4:2. В фан-зоне ЦПКиО собрались тысячи футбольных фанатов, чтобы увидеть последнюю игру мундиаля. Ну а после этого для болельщиков выстпуила группа IOWA и прогремел праздничный салют.
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