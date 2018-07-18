В Перми в этом году отремонтируют 92 двора. Ищите свой на карте

За лето ваш двор может преобразиться до неузнаваемости

В этом году в Перми будут отремонтированы дворовые территории около двух сотен домов. Всего, по планам чиновников, обновят 92 двора. Сейчас готовятся дизайн-проекты и обсуждаются детали работы.

Всего в список запланированных для ремонта дворов были включены 765 территорий. Из них 92 будут отремонтированы в этом году, остальные до 2022 года. Дворы включались по заявкам жителей. Решения принимали общественные комиссии в районах.

— Сейчас жители домов готовят дизайн-проекты дворовых территорий, выявляют потребности жителей с ограниченными возможностями передвижения, обсуждают виды работ, проводят отбор подрядчиков и утверждают их на общем собрании собственников помещений многоквартирных домов, — рассказали в городской администрации.

Финансируется ремонт дворов за счет средств федерального, краевого и городского бюджетов. В зависимости от необходимости во дворе может быть заменен асфальт, оборудована парковка, установлено освещение, скамейки, урны, пандусы, перила, тактильная плитка. Все вопросы по благоустройству собственники решают и утверждают на общих собраниях.

Сейчас заключаются договоры на получение субсидий на благоустройство дворов. Завершить все работы планируется в конце сентября. Предполагается, что и сами жители будут принимать активное участие в благоустройстве двора — организуя субботники, высаживая цветы, контролируя работу подрядчика.

Мы составили карту, где отметили дворы, которые отремонтируют в этом году. Ищите свой на карте. А если ваш двор не попал в программу ремонта, то подать заявку можно следующей весной.

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