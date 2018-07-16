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В Перми отремонтируют 88 автобусных остановок. Карта
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В Перми отремонтируют 88 автобусных остановок. Карта 

59.ru 1 час назад
В Свердловском районе Перми начался ремонт остановок общественного транспорта. До конца года районные власти планируют отремонтировать 88 остановочных комплексов и сделать их более комфортными для пассажиров.
Ремонт на остановках начинается с прилегающих площадок. Возле павильонов меняют асфальт и бордюры. После этого подрядчики приведут в порядок остановочные комплексы.
— На остановках заменят стенки из оргстекла и профилированного листа, отремонтируют лавочки, установят доски объявлений, обновят вывески и покрасят конструкции, — сообщили в администрации Перми.
В этом году работы запланированы на 88 остановках. Павильоны отремонтируют на улицах Куйбышева, Белинского, Комсомольском проспекте, Героев Хасана, Сибирской, а также в микрорайонах Юбилейный, Крохалева и Краснова. Все адреса — на нашей карте.
Ранее мы рассказывали, что в Перми отремонтируют 65 километров трамвайных путей.
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