В Перми отремонтируют 88 автобусных остановок. Карта

В Свердловском районе Перми начался ремонт остановок общественного транспорта. До конца года районные власти планируют отремонтировать 88 остановочных комплексов и сделать их более комфортными для пассажиров.

Ремонт на остановках начинается с прилегающих площадок. Возле павильонов меняют асфальт и бордюры. После этого подрядчики приведут в порядок остановочные комплексы.

— На остановках заменят стенки из оргстекла и профилированного листа, отремонтируют лавочки, установят доски объявлений, обновят вывески и покрасят конструкции, — сообщили в администрации Перми.

В этом году работы запланированы на 88 остановках. Павильоны отремонтируют на улицах Куйбышева, Белинского, Комсомольском проспекте, Героев Хасана, Сибирской, а также в микрорайонах Юбилейный, Крохалева и Краснова. Все адреса — на нашей карте.

Ранее мы рассказывали, что в Перми отремонтируют 65 километров трамвайных путей.