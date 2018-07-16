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Криптовалюта против голода: сообщество NANO помогает жителям Венесуэлы продуктами питания
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Криптовалюта против голода: сообщество NANO помогает жителям Венесуэлы продуктами питания 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
В социальной сети Reddit не так давно появился любопытный пост пользователя под ником Hector, который оказался родом из Венесуэлы. В нем он рассказал о плачевном положении внутри страны а также о том, что из-за последствий чудовищной гиперинфляции (на данный момент порядка 41,838%) местные жители не в состоянии прокормить свои семьи.
Сегодня средняя заработная плата, в пересчете на доллары, составляет $1.25 (или 0.5 Nano по актуальному курсу), из чего можно сделать вывод о возможностях простых граждан, а вернее об их отсутствии.
Криптосообщество Nano, которое с годами достигло огромных размеров, не смогло пройти мимо беды одного из своих участников. Из общего числа пользователей: примерно 42,000 форумчан Reddit, более 100 000 фолловеров Twitter, за кратчайшие сроки удалось собрать порядка 1750 NANO. Все полученные средства Hector решил направить на материальную поддержку своих соседей. Он составляет отчеты о своих действиях, в которых максимально подробно описывает, сколько средств и на что были потрачены. Дополнительно, он выкладывает фотографии вручения продуктов питания.
Ранее мы писали о том, почему местная криптовалюта Эль Петро не смогла улучшить экономическую ситуацию в стране.
текст: Евгения Лиходей, фото: Nammal / Visual Hunt, Nanocurrency / Reddit
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