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Россельхознадзор начал проверку после вспышки птичьего гриппа на ростовской фабрике
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Россельхознадзор начал проверку после вспышки птичьего гриппа на ростовской фабрике 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июля. /ТАСС/. Специалисты Россельхознадзора начали проверку на птицефабрике «Белокалитвинская» в Ростовской области, где была выявлена вспышка птичьего гриппа. Об этом сообщил в понедельник ТАСС начальник отдела ветеринарного контроля и надзора регионального управления Россельхознадзора Владислав Шичанин.
"С сегодняшнего дня согласовали с прокуратурой проверку и зашли туда инспекторы. Результаты проверки сказать не могу, она еще не закончена, буквально час назад начата", — сказал он.
Ранее сообщалось, что вся территория птицефабрики была определена в качестве эпизоотического очага, угрожаемой зоной — территория в радиусе 5 км, зоной наблюдения — в радиусе 10 км. В угрожаемой зоне и в зоне наблюдения ветврачи проводят клинический осмотр птицы в личных хозяйствах, там запланирована вынужденная вакцинация домашней птицы.
Как сообщил ранее ТАСС заместитель гендиректора предприятия Андрей Роменский, «Белокалитвинская» изолирована от населенного пункта, на ее территории проводится ежедневный контроль состояния здоровья персонала. Роменский также рассказал, что руководство предприятия планирует провести полную санацию, в ходе которой на птицефабрике уничтожат около 600 тыс. птиц.
Птицефабрика «Белокалитвинская» — градообразующее предприятие Белокалитвинского района.
Птичий грипп — вирусная инфекция птиц с высокой степенью заразности, которая может протекать среди них как бессимптомно, так и вызывать их гибель. Большинство штаммов птичьего гриппа для людей не опасны, однако некоторые вызывают тяжелые заболевания.
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