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На Каспии начались многосферные учения военной авиации
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На Каспии начались многосферные учения военной авиации 

Российская Газета 28 минут назад
Фото: Российская Газета
В Каспийском море начались военные учения, в которых задействованы подразделения авиации, флота и сухопутных войск. Всего в них принимают участие более 2500 военнослужащих
Военные маневры проходят под руководством командующего 4-й армией ВВС и ПВО, генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова.
"В ходе трехдневных учений будут отработаны задачи управления крупной группировкой войск при тесном взаимодействии авиации с мотострелками и штабом Каспийской флотилии на совмещенном командном пункте", — сообщает пресс-служба Южного военного округа.
В числе основных задач — поражение наземных, морских и воздушных объектов условного противника при ведении многосферной операции с практическим нанесением авиационных ударов на морском полигоне.
В нанесении воздушных ударов будут принимать участие бомбардировочные, штурмовые и истребительные эскадрильи авиационных частей — истребители Су-30СМ и Су-27СМ3, бомбардировщики Су-34, Су-24М и штурмовики Су-25СМ. Пуски ракет и стрельбу по целям также произведут эскадрильи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» и ударных Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35.
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