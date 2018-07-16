На Каспии начались многосферные учения военной авиации

В Каспийском море начались военные учения, в которых задействованы подразделения авиации, флота и сухопутных войск. Всего в них принимают участие более 2500 военнослужащих

Военные маневры проходят под руководством командующего 4-й армией ВВС и ПВО, генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова

"В ходе трехдневных учений будут отработаны задачи управления крупной группировкой войск при тесном взаимодействии авиации с мотострелками и штабом Каспийской флотилии на совмещенном командном пункте", — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В числе основных задач — поражение наземных, морских и воздушных объектов условного противника при ведении многосферной операции с практическим нанесением авиационных ударов на морском полигоне.

В нанесении воздушных ударов будут принимать участие бомбардировочные, штурмовые и истребительные эскадрильи авиационных частей — истребители Су-30СМ и Су-27СМ3, бомбардировщики Су-34, Су-24М и штурмовики Су-25СМ. Пуски ракет и стрельбу по целям также произведут эскадрильи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» и ударных Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35.