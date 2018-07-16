Спортплощадку на Союзном проспекте привели в порядок 

На площадке починили ограду и закрепили спортивные элементы.
На портал «Наш город» обратился житель района Новогиреево Павел Кудряшов. Его обращение по поводу некачественного содержания спортивной площадки во дворе дома № 6, корпус 3, по Союзному проспекту было подкреплено наглядными фотографиями объекта.
«На площадке отсутствуют элементы деревянного ограждения; мяч от игроков может попасть в детей, играющих в десяти метрах в песочнице напротив отверстия. Также не закреплены некоторые элементы по периметру площадки», — написал житель района.
На спортплощадке по указанному адресу побывала комиссия, подтвердившая наличие проблемы. Затем коммунальщики отремонтировали площадку и заявитель получил ответ на свое обращение за подписью главы управы. Устранение проблемы подтверждено жителем.
Фото — Портал «Наш город».