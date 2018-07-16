Спортплощадку на Союзном проспекте привели в порядок

На площадке починили ограду и закрепили спортивные элементы.

На портал «Наш город» обратился житель района Новогиреево Павел Кудряшов . Его обращение по поводу некачественного содержания спортивной площадки во дворе дома № 6, корпус 3, по Союзному проспекту было подкреплено наглядными фотографиями объекта.

«На площадке отсутствуют элементы деревянного ограждения; мяч от игроков может попасть в детей, играющих в десяти метрах в песочнице напротив отверстия. Также не закреплены некоторые элементы по периметру площадки», — написал житель района.

На спортплощадке по указанному адресу побывала комиссия, подтвердившая наличие проблемы. Затем коммунальщики отремонтировали площадку и заявитель получил ответ на свое обращение за подписью главы управы. Устранение проблемы подтверждено жителем.

Фото — Портал «Наш город».