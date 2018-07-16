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Проживающие пансионата № 6 побывали в «Подолье»
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Проживающие пансионата № 6 побывали в «Подолье» 

Управа района Теплый Стан 1 час назад
Фото: Управа района Теплый Стан
На прошедшей неделе проживающие пансионата для ветеранов труда № 6 совершили экскурсию в историко-мемориальный музей-заповедник «Подолье».
«За время существования нашего Пансионата в нём сложилось множество разнообразных традиций. Одной их таких традиций можно назвать ежемесячные экскурсии. Июль этого года не стал исключением. 13 июля состоялась поездка в ирсторико-мемориальный музей-заповедник «Подолье»», сообщается на сайте пансионата № 6.
В ходе экскурсии группа узнала много интересной информации из жизни семьи Ульяновых и прогулялась по замечательному саду. В завершении экскурсанты поблагодарили организаторов и сотрудников музея, написали теплые слова в книге отзывов.
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