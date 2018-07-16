В РФПИ усомнились, что США снимут санкции с России в ближайшее время

"У России и США не много идеологических различий", — отметил глава РФПИ в интервью Блумберг ТВ. Он также добавил, что Россия поддерживает «свободную торговлю и инвестиции».

Дмитриев рассказал, что в настоящее время американские инвесторы продолжают инвестировать в российскую экономику. «Мы видим, что американские инвесторы активно инвестируют в сельскохозяйственный сектор… Совсем скоро мы объявим о крупной инвестиции в сектор развлечений, которую мы проведем совместно с американскими партнерами», — подчеркнул он.

Кроме того, глава РФПИ считает, что на сегодняшней встрече лидеров РФ и США Владимира Путина Дональда Трампа может обсуждаться тема нефти. «Мы гордимся партнерскими отношениями, которые мы выстроили с Саудовской Аравией … Нам удалось стабилизировать нефтяной рынок. Мы считаем, что цена на нефть могла быть гораздо выше, но Россия не заинтересована в очень высоких ценах на нефть. Мы заинтересованы в твердой цене на нефть — и сейчас мы это имеем. Мы считаем, что соглашение между Россией, Саудовской Аравией и ОПЕК имеет позитивный эффект на международную экономику, потому что дает стабильность для нефтяных цен», — уверен Дмитриев.

Хельсинки в понедельник пройдут переговоры лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В Кремле сообщали, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.