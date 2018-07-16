Савельев: россияне могут напрямую заключать договоры с РСО

Муниципальные власти должны более активно подключаться к решению вопроса о росте долгов за ЖКУ у физических и юридических лиц. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев ЛДПР ).

Однако в каждом из таких случаев нужно разбираться индивидуально, подчеркнул он. «Сейчас у нас в ЖКХ очередной переходный период — вступил в действие закон, который разрешает гражданам напрямую заключать договоры с поставщиком коммунальных ресурсов, то есть убирается посредник в виде управляющей компании», — цитирует слова Савельева его пресс-служба.

По словам депутата, в настоящее время долг УК перед ресурсовиками составляет 250 миллиардов рублей. И это при том, что граждане «аккуратно» оплачивали свои счета. Считается, что задолженность снизится, если россияне будут платить напрямую, и в большинстве случаев это утверждение справедливо, заявил Савельев. Таким образом, ресурсоснабжающие компании получают больше возможностей для контроля и сбора оплаты за свою работу. Депутат подчеркнул, что тесный контакт с потребителями услуг предполагает более оперативный отклик на поступающие жалобы.

«Сейчас зачастую граждане отказываются платить за воду, тепло и свет, если их не устраивает их качество, а добиться исправления ситуации не получается. В сельской местности, например, бывает, что вода, тепло и электричество поступают в дом лишь «на бумаге» — формально есть, а по факту — батареи холодные, вода ржавая, а из-за перебоев в подаче электроэнергии выходят из строя приборы», — сказал Савельев.

Он считает, что платить за подобные услуги не совсем рационально. Управляющие компании отказываются решать проблемы, ссылаясь на то, что ремонт коммунальных сетей — задача ресурсоснабжающих организаций. Если УК будет исключена из этой цепочки, РСО будет оперативнее реагировать на поступающие жалобы, сказал Савельев. По его словам, ключевую роль в решении таких вопросов должны принимать муниципальные власти.

«Также следует учесть и тот факт, что далеко не каждая семья может самостоятельно разобраться с имеющимся долгом. Льготу на оплату ЖКУ получить бывает довольно непросто, к тому же формально семья может не попадать под действие льготы, но по факту — находиться в сложной финансовой ситуации, когда выплата долга просто невозможна», — заявил депутат.

По словам Савельева, решать все вопросы по погашению заложенности нужно индивидуально. Муниципальные власти должны выступить в качестве посредника между должником и РСО. В их обязанности будет входить юридическая и правовая поддержка граждан, а также предоставление льгот при необходимости, заключил Савельев.

В минувшую пятницу стало известно, что полномочия ЖКХ могут быть расширены. С соответствующим предложением к Правительству России обратились эксперты Совфеда . Они считают, что нужно создать единый институт развития данной отрасли на базе госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ».

К его компетенции предлагают отнести создание механизмов для решения ряда проблем: реализации механизмов расселения аварийного жилья, формирования комфортной городской среды, строительства полигонов и т.д.