Тюменский прокурор возглавит работу ведомства в Калмыкии 

Первый заместитель прокурора Тюменской области Роман Тютюник возглавит работу надзорного ведомства в Калмыкии. Согласование его кандидатуры на должность прокурора республики с главой региона Алексеем Орловым прошло в пятницу, 13 июля.
Как сообщает пресс-служба главы республики, в ходе встречи с заместителем генерального прокурора РФ Андреем Кикотем Алексей Орлов отметил, что после предварительных консультаций согласовывает кандидатуру Романа Тютюника. Глава Калмыкии выразил уверенность в том, что профессиональный опыт позволит новому прокурору успешно выполнять свои обязанности.
С 2005 года Роман Тютюник возглавлял прокуратуру Тобольска. В декабре 2008 года назначен заместителем прокурора Тюменской области, с февраля 2017 года является первым заместителем прокурора.
Фото: glava.region08.ru