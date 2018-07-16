Монтаж эстакады от шоссе Энтузиастов до МКАД завершен

Это самая длинная эстакада Северо-Восточной хорды.

Строители закончили монтаж самой длинной эстакады СВХ. Эстакада длиной около двух километров проходит от шоссе Энтузиастов до МКАД в районе Вешняки. Общая площадь сооружения составила более шестидесяти тысяч квадратных метров.

На этом участке Северо-Восточной хорды предстоит построить двенадцать километров дорог и три подземных перехода, а движение здесь откроется к концу 2018 года.

В настоящее время идет прокладка гидроизоляции, затем строители начнут укладку асфальтобетонного покрытия автодороги.

Когда этот участок СВХ введут в строй, он разгрузит переполненное шоссе Энтузиастов.

Северо-Восточная хорда призвана стать суперсовременной бессветофорной скоростной магистралью протяжённостью около тридцати километров.

Фото — httpsstroi.mos.ru