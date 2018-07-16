Ещё
Монтаж эстакады от шоссе Энтузиастов до МКАД завершен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Монтаж эстакады от шоссе Энтузиастов до МКАД завершен 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Это самая длинная эстакада Северо-Восточной хорды.
Строители закончили монтаж самой длинной эстакады СВХ. Эстакада длиной около двух километров проходит от шоссе Энтузиастов до МКАД в районе Вешняки. Общая площадь сооружения составила более шестидесяти тысяч квадратных метров.
На этом участке Северо-Восточной хорды предстоит построить двенадцать километров дорог и три подземных перехода, а движение здесь откроется к концу 2018 года.
В настоящее время идет прокладка гидроизоляции, затем строители начнут укладку асфальтобетонного покрытия автодороги.
Когда этот участок СВХ введут в строй, он разгрузит переполненное шоссе Энтузиастов.
Северо-Восточная хорда призвана стать суперсовременной бессветофорной скоростной магистралью протяжённостью около тридцати километров.
Фото — httpsstroi.mos.ru
Управа района Новогиреево: последние новости
Глава управы рассказал жителям района, как убирают с улиц брошенные машины Робот подскажет: как узнать о готовности документов в центрах госуслуг Медики советуют избегать контактов с борщевиком
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»381
Грудинин развелся38
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Трамп разозлился на Путина из-за видео185
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение