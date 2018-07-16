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В Челябинске засняли «фаровую гирлянду» во время грозы
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В Челябинске засняли «фаровую гирлянду» во время грозы 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Челябинский дизайнер 22-летний Артур Абдурашитов снял на камеру телефона, как автомобили, стоящие во дворе, отреагировали на невероятной силы раскаты грома. После страшного грохота около 50 машин, будто по команде, начинают мигать фарами, напоминая гирлянду на новогодней ёлке.
Это видео Артур снял намедни в районе улицы Университетская Набережная. Было уже за полночь, парень работал над проектом в своей квартире на 17-м этаже и краем глаза наблюдал за отблесками молний. В какой-то момент юноша заметил нечто странное и потянулся за телефоном.
— Выглянул в окно — и увидел эту гирлянду. Включил телефон, дождался следующего грома и заснял, — рассказал Артур, — просто сигнализация сработала, а может быть коротнуло. Не знаю точно. Но мигать машины почти сразу прекращали, как только гром успокаивался.
В ролике слышно, что после удара грома лишь у нескольких машин сработал звуковой сигнал сигнализации. Остальные хоть и мигали фарами, но не издали ни звука.
— Во время грозы ударная волна создаёт небольшое сотрясение, датчики срабатывают на вибрацию и включается сигнализация. Будет ли включаться звуковая сигнализация от грома или нет — зависит от настроек в машине. При слабых воздействиях, как в данном случае, авто просто начнет мигать фарами. У тех машин, у кого чувствительные настройки, может сработать и звуковой сигнал. Но это не реакция на электромагнитный импульс — это нереально, — объясняет кандидат физико-математических наук, доцент кафедры теоретической физики ЧелГУ Сергей Замоздра.
Как отметил автор видео Артур, он впервые увидел, чтобы так много машин разом реагировали на грозу. Своими наблюдениями юноша решил поделиться и выложил видео на Youtube.
По данным прогноза погоды, на этой неделе в Челябинске будет тепло и облачно: сильных ливней с грозой и молнией не предвещается. Значит, увидеть подобное явление в ближайшее время опять не удастся.
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