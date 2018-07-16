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ФАС разрешила «Национальной медиа группе» увеличить долю в «Первом канале»
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ФАС разрешила «Национальной медиа группе» увеличить долю в «Первом канале» 

Ведомости 1 час назад
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство ЗАО «Национальной медиа группы» о покупке акций АО «Первый канал». Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя руководителя службы Андрея Цариковского.
РБК не уточняет, о какой именно доле «Первого канала» идет речь в ходатайстве. Издание также не называет имя продавца акций.
В июне РБК писал, что «Национальная медиа группа» может приобрести пакет в 4% принадлежащий миллиардеру Роману Абрамовичу. Он в свою очередь собирается снизить свою долю в «Первом канале» с 24% до 20% из-за закона, по которому лицам с двойным гражданством нельзя владеть более чем 20% компании — учредителя СМИ. Абрамович может оставить только 5% «Первого канала», сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Сейчас 51% «Первого канала» принадлежит государству, 38,9% — Росимуществу, 9,1% — у ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% — у ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино», остальные 25% через ООО «Растрком-2002» принадлежат НМГ. Абрамович владеет своей долей через ООО «ОРТ-КБ».
До недавнего времени у Абрамовича было одно гражданство — российское. Весной у него начались проблемы с продлением британской визы инвестора. Позже стало известно, что миллиардер получил израильское гражданство и отозвал заявку на британскую визу.
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