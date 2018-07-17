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Не приближайтесь к остановкам: синоптики прогнозируют в Самарской области сильный ветер и град
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Не приближайтесь к остановкам: синоптики прогнозируют в Самарской области сильный ветер и град 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
И-за ветра на дорогу могут упасть деревья
Во вторник, 17 июля, в Самаре объявили штормовое предупреждение. В ближайшие 2–4 часа в регионе пройдет дождь с грозой. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
— Местами в губернии ожидается комплекс метеорологических явлений: град, шквалистый ветер 18–23 м/с, — пояснили в экстренном ведомстве. — Такая погода сохранится и в ночь на среду, 18 июля.
В связи с ухудшением погодных условий сотрудники ГУ МЧС России просят жителей региона не выходить без необходимости на улицу, не оставлять детей без присмотра.
— Если непогода застала вас на улице, лучше спрятаться в подземном переходе или подъезде. Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш могут упасть куски шифера и кровли. Также опасны остановки общественного транспорта, рекламные щиты, деревья и ЛЭП, — добавили представители регионального ГУ МЧС.
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