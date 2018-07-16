В Госдуме заявили о бессилии антироссийской пропаганды после ЧМ

Зампред комитета ГД по международным делам в эфире НСН назвал прошедший мундиаль огромным успехом с политической точки зрения.

Накануне на московском стадионе «Лужники» прошла церемония закрытия чемпионата мира по футболу 2018 в России . В торжественном мероприятии приняли участие актер Уилл Смит , знаменитый футболист Роналдиньо, оперная певица Аида Гарифуллина и другие отечественные и мировые звезды, пишут Дни.ру.

С политической точки зрения, впервые прошедший в России мундиаль можно считать огромной победой, заявил в эфире НСН зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа . По его словам, предшествующая чемпионату антироссийская пропаганда западных СМИ потеряла свою мощь после того, как миллиарды людей смогли увидеть настоящую Россию своими глазами, а не через призму антироссийской пропаганды.

«Меня лично переполняет чувство гордости за страну, которая сумела провести такое замечательное мероприятие. Это серьезная победа, которая изменит мнение о России у большинства граждан. Миллиарды людей видели, что происходит, слышали комментарии. Мы уже в течение этого месяца наблюдаем положительные комментарии западных СМИ. То, что люди сами видели, никаким журналистам не удастся исказить. Когда человек видит одно, а журналист пытается преподнести по-другому, это вызовет либо чувство недоверия, либо чувство смеха. Очень трудно называть белое черным, когда миллионы людей видят, что это белое», — отметил депутат.