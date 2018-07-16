В Госдуме заявили о бессилии антироссийской пропаганды после ЧМ 

Зампред комитета ГД по международным делам в эфире НСН назвал прошедший мундиаль огромным успехом с политической точки зрения.
Накануне на московском стадионе «Лужники» прошла церемония закрытия чемпионата мира по футболу 2018 в России. В торжественном мероприятии приняли участие актер Уилл Смит, знаменитый футболист Роналдиньо, оперная певица Аида Гарифуллина и другие отечественные и мировые звезды, пишут Дни.ру.
С политической точки зрения, впервые прошедший в России мундиаль можно считать огромной победой, заявил в эфире НСН зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, предшествующая чемпионату антироссийская пропаганда западных СМИ потеряла свою мощь после того, как миллиарды людей смогли увидеть настоящую Россию своими глазами, а не через призму антироссийской пропаганды.
«Меня лично переполняет чувство гордости за страну, которая сумела провести такое замечательное мероприятие. Это серьезная победа, которая изменит мнение о России у большинства граждан. Миллиарды людей видели, что происходит, слышали комментарии. Мы уже в течение этого месяца наблюдаем положительные комментарии западных СМИ. То, что люди сами видели, никаким журналистам не удастся исказить. Когда человек видит одно, а журналист пытается преподнести по-другому, это вызовет либо чувство недоверия, либо чувство смеха. Очень трудно называть белое черным, когда миллионы людей видят, что это белое», — отметил депутат.
Сенатор: Запад оценит итоги ЧМ-2018 после саммита Россия-США Зампред комитета ГД по международным делам также выразил благодарность организаторам чемпионата, который надолго останется в памяти всех гостей и зрителей. «Я думаю, что такой чемпионат долго не забудется. Те, кто побывали на чемпионате мира, посмотрели матчи, были в фан-зонах, видели нашу страну, будут помнить это долгие годы, будут рассказывать своим знакомым, своим детям. Можно сказать огромное спасибо строителям, организаторам, всем, кто занимался подготовкой и проведением этого мероприятия. Все прошло на высшем уровне», — сказал Чепа. Депутат отметил, что за время чемпионата мира не произошло ни одного инцидента за исключением акции группы Pussy Riot, которая накануне приостановила финальный матч между Францией и Хорватией. Тем не менее, этот инцидент никто не воспринял, заметил Чепа и понадеялся, что для этих «больных» молодых людей такая выходка закончится «печально». Ранее в эфире НСН почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что акция Pussy Riot под названием «Милиционер вступает в игру» никоим образом не испортила финальную игру мундиаля, а стала поводом для смеха.