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Комитет ГД по бюджету рекомендовал принять в I чтении законопроект о повышении пенсионного возраста
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Комитет ГД по бюджету рекомендовал принять в I чтении законопроект о повышении пенсионного возраста 

Rambler News Service 1 час назад
«Предложение одобрить, то есть рекомендовать принять в I чтении. … Решение принято», — сказал глава комитета Андрей Макаров в ходе заседания комитета.
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