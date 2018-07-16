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Комитет ГД по бюджету рекомендовал принять в I чтении законопроект о повышении пенсионного возраста
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Комитет ГД по бюджету рекомендовал принять в I чтении законопроект о повышении пенсионного возраста
Rambler News Service
1 час назад
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«Предложение одобрить, то есть рекомендовать принять в I чтении. … Решение принято», — сказал глава комитета
Андрей Макаров
в ходе заседания комитета.
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