На каких улицах Ростова с 16 июля будут отключать свет?

Стал известен график ремонта оборудования филиалов АО «Донэнерго» на период с 16 июля в Ростве-на-Дону.

В период с 16 по 26 июля с 9 до 17 часов электричество будут отключать в домах по адресам:

пер. Глиссерный, 1-53, 2-52;ул. Красногорская, 44-58, 35-57.

С 9 утра 16 июля до 17 часов 17 июля без света останутся жители домов по:

ул. Балашовской, 1-7, 2-8; пер. Вагонного, 2-12, 3-19;ул. Вагулевского, 20-72, 27-95;ул. Лензаводской, 5-9;пер. Солдатского, 1-7, 2-8;ул. Чебановой, 6-14, 9-17;пер. Буревестника, 5-11, 10-12;ул. Межевой, 84-158, 89-123;ул. Нагорной, 73-137, 88-130;пр. Ставского, 1, 30-38;ул. Трудящихся.

С 16 июля до 18 июля в течение дня будут обесточены дома по адресам:

ул. Нариманова, 1-39,2-34;ул. Днестровская, 39-53,36-52;ул. Краснокурсантская, 2-36;ул. Пирогова, 30-46,43-59;ул. Погодина, 60-70;пер. Забайкальский, 28-54,27-53;пер. Бориславский, 1-9,2-12;пер. Ликбезовский, 1-15,2-18.

С 17 июля по 3 августа каждый день с 9 до 17 часов свет будут отключать в домах на ул. Белореченской, 1-5;пер. Гродненском, 2-6, 3-29;ул. Достоевского, 1-49, 6-62;ул. Кима, 1-35, 2-16;пер. Кумском, 2-6, 3-7;пер. Майкопском, 2-18, 7-33;ул. Песчаной, 1-15, 4-24;ул. Писательской, 7-65, 10-52;пер. Силикатном, 14-26, 29-47;пер. Сулинском, 9-11;пер. Белореченском , 48, 48 А;пер. Ботаническом Спуске, 3;ул. Лесопарковой, 13-17, 20-54;ул. Родниковой, 3-17, 14-54.

Также 17 июля с 9:00 до 17:00 отключения электричества ждут жителей домов по адресам:

ул. Таганрогская, 116,116/1,116/2,116/3,116/4,118,118/1-Д/С;ул. Текучёва, 17-37;пер. Булавина, 1-11А;пер. Трудовой, 2-10.

С 9:00 до 13:00 17 июля света не будет в домах по адресам:

ул. Акмолинская, 1-73, 2-80;ул. Благодатная, 45-127, 48-120;ул. Красносельская, 31-77, 36-62;ул. Лесопарковая, 65-145, 92-168;ул. Мечетинская, 1-77, 2-74;ул. Мичуринская, 30-104, 89-133;ул. Развиленская, 1-29, 2-34;ул. Смоленская, 1-77, 2-80;ул. Чукотская, 1-29, 2-36.