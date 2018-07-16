Ещё
Rolls-Royce делает аэротакси с вертикальным взлетом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Rolls-Royce делает аэротакси с вертикальным взлетом 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Британская компания Rolls-Royce представила концепт электросамолета, способного взлетать и садиться вертикально. Прототип воздушного судна, показанный на Международном аэрокосмическом салоне Фарнборо, вмещает до 4–5 пассажиров и летает со скоростью до 400 км/ч.
В отличие от конкурирующих разработок, аппарат Rolls-Royce не работает полностью за счет электричества. Он оснащается гибридным газотурбинным двигателем M250, вырабатывающим 500 кВт энергии, аккумулятором и шестью винтами. В момент взлета и посадки винты расположены параллельно земле, а во время полета — поворачиваются на 90°, позволяя электросамолету двигаться горизонтально. Максимальная дальность полета — 800 км.
Разработку Rolls-Royce, которая отдает предпочтение газотурбинному двигателю, а не батарее, нельзя назвать экологически безопасной. В то же время, вместо того чтобы несколько часов ожидать перезарядки, аппарат может быть заправлен и поднят в воздух за несколько минут.
Авиаплатформа рассчитана для применения в качестве «воздушного» такси. При этом она может быть легко адаптирована для коммерческих грузоперевозок, личных и военных нужд, сказали в Rolls-Royce.
∎Электрокатер Jaguar побил мировой рекорд читайте также
Аппарат введут в эксплуатацию к началу 2020-х годов. В данный момент компания занята поиском партнеров, которые займутся производством электросамолета.
Вести.Ru: последние новости
12 книг, которые рекомендует Илон Маск Илон Маск обещает спасать всех страждущих Городские технологии: "умный город" Сонгдо - проект будущего
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Теперь мяч на стороне США»215
В России оценили неожиданное решение Франции86
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым362
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа26
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина241
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение