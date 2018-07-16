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В Омской области трудится на законных основаниях 11 тысяч мигрантов
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В Омской области трудится на законных основаниях 11 тысяч мигрантов 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В Управлении по вопросам миграции УМВД России по Омской области состоялось совещание по подведению итогов служебной деятельности за 6 месяцев 2018 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечено, что, несмотря на снижение миграционных потоков, на 13% увеличилось число иностранных граждан, поставленных на миграционный учёт. Так на территории Омской области пребывает около 14 тысяч иностранцев, на законных основаниях осуществляют трудовую деятельность более 11 тысяч иностранных работников. За ними присматривают, так с начала года проведено семь крупномасштабных оперативно-профилактических операций («Жилой сектор», «Нелегальный мигрант», «Рубеж», «Стройка», «Нелегал-2018», «Маршрутка», «Овощевод»). По постановлениям судов выдворено за пределы Российской Федерации 143 иностранных гражданина, принято 81 решение о депортации.
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