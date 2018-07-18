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В 2019 году в Испании прогнозируется рост спроса на жилую недвижимость
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В 2019 году в Испании прогнозируется рост спроса на жилую недвижимость 

Prian.ru 30 минут назад
Фото: Prian.ru
Об этом сообщает Noticia со ссылкой на доклад банка Bankinter.
По оценкам организации, 80% сделок по-прежнему будет приходиться на вторичный рынок. В то же время активизация строительного сектора позволит в следующем году не только увеличить продажи, но и впервые с 2012 года преодолеть планку в 100 тыс. объектов.
Спрос на жилую недвижимость в Испании продолжает расти на протяжении последних четырёх лет подряд.
Всё это, по мнению экспертов, обусловлено сокращением уровня безработицы и положительной динамикой занятости. К этим факторам добавляется также укрепление иностранного спроса на рынке испанской жилой недвижимости.
В 2017 году было совершено 89 тыс. сделок купли-продажи с участием иностранцев, включая как резидентов, так и нерезидентов страны. Это самый высокий показатель с 2007 года.
Отметим, что наряду с ростом числа продаж, в Испании растут цены на жилую недвижимость, аренду, а также стоимость земли.
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