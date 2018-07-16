Госдума планирует узнать, что нужно женщинам

Не стоит волноваться о том, что отклоненный законопроект о гендерном равенстве не получит своего развития, чтобы соответствовать духу времени: уже сейчас Госдума заказала проведение исследования, посвященного положению женщин в России и мире.

Заказ на выполнение экспертно-аналитического исследования по теме «Правовое регулирование вопросов социального статуса и защиты прав женщин: анализ российского и зарубежного опыта, направления совершенствования законодательства Российской Федерации» размещен на портале госзакупок. Стоимость исследования предварительно оценивается в 4 миллиона рублей. Компания, которая займется исследованием, будет определена в начале августа. Согласно техзаданию, исследователям предстоит рассмотреть антидискриминационные меры в отношении женщин в сфере труда, социального обеспечения, образования, культуры и здравоохранения, а также меры, направленные против насилия и сексуальной эксплуатации женщин. В задании также сообщается, что российский парламент решил провести это исследование для «укрепления принципов равных прав и свобод мужчин и женщин и создания равных возможностей для их реализации женщинами». В рамках работы исследователям предстоит определить «новую миссию современной женщины в мире в условиях социально-политических трансформаций». Сделать это нужно будет на основе мнений экспертов, научных источников, статистических данных и информации из Интернета.