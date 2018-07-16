Все бюджетники Новосибирской области получили карты «Мир»

Новосибирская область полностью выполнила требования закона «О национальной платежной системе». Об этом сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве региона врио министра финансов и налоговой политики Виталий Голубенко.

«На национальный платежный инструмент успешно переведены все работники бюджетной сферы, организована в полном объеме эмиссия платежных карт «Мир», своевременно организована выдача этих карт соответствующим работникам и проведено перечисление денежных средств», — рассказал господин Голубенко.

Всего, по его словам, зарплатные карты «Мир» получили более 213 тыс. работников бюджетной сферы.

Следующим этапом станет переход на расчеты в рамках национальной платежной системы с теми, кто получает деньги в рамках различных программ социальной поддержки. Эта работа будет начата в первом квартале 2019 года.