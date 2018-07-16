Все бюджетники Новосибирской области получили карты «Мир» 

Новосибирская область полностью выполнила требования закона «О национальной платежной системе». Об этом сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве региона врио министра финансов и налоговой политики Виталий Голубенко.
«На национальный платежный инструмент успешно переведены все работники бюджетной сферы, организована в полном объеме эмиссия платежных карт «Мир», своевременно организована выдача этих карт соответствующим работникам и проведено перечисление денежных средств», — рассказал господин Голубенко.
Всего, по его словам, зарплатные карты «Мир» получили более 213 тыс. работников бюджетной сферы.
Следующим этапом станет переход на расчеты в рамках национальной платежной системы с теми, кто получает деньги в рамках различных программ социальной поддержки. Эта работа будет начата в первом квартале 2019 года.
Госдума РФ приняла в апреле 2017 года закон о переводе всех сотрудников бюджетных организаций и пенсионеров на карту «Мир», вскоре соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Национальная система платежных карт «Мир» начала работать в России 1 апреля 2015 года. Необходимость ее создания возникла летом 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против России прекратили обслуживать карты некоторых российских банков.