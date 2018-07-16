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СПЧ предлагает не использовать одноразовый пластик на массовых мероприятиях
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СПЧ предлагает не использовать одноразовый пластик на массовых мероприятиях 

BFM.RU 56 минут назад
Фото: РАПСИ
Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте (СПЧ) РФ предлагает регионам страны по примеру Ленинградской области отказаться от использования одноразового пластика на массовых мероприятиях. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на сайт СПЧ.
Соответствующее решение в Ленобласти принял региональный комитет по культуре, распорядившийся «запретить использование пластиковой посуды, полиэтиленовых пакетов и упаковки при проведении культурно-массовых мероприятий», а также в госучреждениях, подведомственных комитету по культуре, уточняют в СПЧ.
Отмечается, что Ленобласть стала первым в стране регионом, отказавшимся от одноразового пластика во время массовых мероприятий.
«Совет по развитию гражданского общества поддерживает решение комитета и будет рекомендовать распространить такую инициативу во всех регионах», — говорится в сообщении президентского СПЧ.
Как отметил руководитель проекта «Ноль отходов» Гринпис России Александр Иванников, «официальный отказ от одноразового пластика — прецедент для нашей страны».
«За границей подобные меры применяют, например, в Калифорнии и Франции, и они показали свою эффективность. Если Ленобласть не заменит одноразовый пластик на одноразовую бумагу, а начнет использовать многоразовую тару и упаковку, то вскоре она может стать эдакой русской Калифорнией, свободной от тысяч тонн мусора», — цитирует сайт СПЧ слова эксперта.
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