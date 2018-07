Vive Les Bleus! Как соцсети встретили победу Франции на ЧМ

Накануне в Москве сборная Франции выиграла в решающем матче Чемпионата мира по футболу 2018. Подопечные Дидье Дешама одержали убедительную победу над сборной Хорватии , завершив встречу со счетом 4:2. Национальная cборная страны завоевала титул чемпионов мира во второй раз в истории. Впервые заветный кубок Les Bleus подняли ровно двадцать лет назад, на домашнем мундиале 1998 года.

Одним из первых поздравление для любимой команды записал французский актер и режиссер Венсан Кассель на своей официальной странице в Instagram. Звезда появился на видео с 20-летней возлюбленной, итальянской моделью Тиной Кунаки и в шутку подписал ролик: «Помните 98? Она вряд ли», намекая на год рождения своей молодой возлюбленной и дату прошлой победы сборной Франции на ЧМ.

Do u remenber 98? #iguessshedoesnt? #mitempsspirit @equipedefrance #2-1 #onycroit #allezlesbleus?

Публикация от Vincent Cassel (@vincentcassel)

15 Июл 2018 в 9:12 PDT Одной из самых популярных публикаций в Instagram за минувшие сутки стала фотография, которую выставил нападающий сборной Франции 19-летний Килиан Мбаппе. На фотографии он вместе с нападающими Усманом Дембеле Антуаном Гризманном держит в руках главный приз ЧМ — золотой Кубок мира ФИФА. Публикацию за 12 часов оценили более 2,5 миллионов пользователей.

CRACKS?⭐️⭐️ @antogriezmann @o.dembele7

Публикация от Kylian Mbappé (@k.mbappe29)

15 Июл 2018 в 12:12 PDT Новых чемпионов мира поздравил один из самых популярных футболистов в социальной сети Instagram, шведский игрок боснийско-хорватского происхождения Златан Ибрагимович. Он опубликовал фотографию центрального полузащитника французской сборной Поля Погбы из раздевалки сразу после церемонии награждения победителей и подписал снимок так: «Позвольте им отвечать, но их игра говорит сама за себя».

Let them talk but the game speaks for itself @paulpogba #pogcup #myapprentice #congratsfrance

Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

15 Июл 2018 в 12:50 PDT Сразу после победы сборной Франции американские певцы Jay-Z и Beyonce вышли на сцену «Стад де Франс» в футболках с французским триколором. Певица, за жизнью которой следят более 115 млн подписчиков, написала в своем аккаунте о том, что зрители чемпионата были одной из самых благодарных аудиторий за ее карьеру.

FIFA World Cup with one of the best audiences so far!?

Публикация от Beyoncé (@beyonce)

15 Июл 2018 в 9:59 PDT Не остался в стороне и выдающийся французский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад. В своем аккаунте Instagram спортсмен поздравил сборную с яркой победой: «Мы гордимся страной, мужчинами и женщинами, которые причастны к этому успеху. Не нужно ждать еще 20 лет, чтобы испытать это чувство гордости. Браво, Франция!».

Ce soir, grâce aux bleus, nous sommes tous fiers de notre pays et des hommes et femmes qui le font. N’attendons pas de nouveau 20 ans pour afficher notre fierté! Bravo les bleus! ⭐️⭐️

Публикация от Martin Fourcade (@martinfourcade)

15 Июл 2018 в 1:05 PDT Французских «коллег» поздравил и легендарный британский футболист Дэвид Бэкхэм, родная сборная которого уступила в матче с Бельгией и осталась лишь на четвертом месте турнирной таблицы. «Отдельно поздравляю клуб Paris Saint-Germain, а также игроков Мбаппе, Матюиди, Гризманна», — написал Бекхэм в своем аккаунте. Через несколько часов публикацию прокомментировал Антуан Гризманн: «Благодарю, ЛЕГЕНДА!»

Congratulations to the world champions… @paulpogba @antogriezmann @psg @blaisematuidiofficiel @k.mbappe29

Публикация от David Beckham (@davidbeckham)

15 Июл 2018 в 10:33 PDT Популярный французский диджей и продюсер Дэвид Гетта опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографии празднования победы национальной сборной на Елисейских полях. Накануне на улицы Парижа, Лиона, Марселя Лилля вышло рекордное количество болельщиков — более 190 тысяч человек. В честь победы «Синих» французы всю ночь скандировали «Марсельезу» и выкрикивали имена лучших игроков национальной сборной.

So proud of the French team ⚽️?! All together! @equipedefrance Allez les Bleus! (picture @anthonyghnassia)

Публикация от David Guetta (@davidguetta)

