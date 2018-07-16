Саратовский следователь в свободное время пишет пейзажи

В конце июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники следственных комитетов. Как правило, эту работу выбирают мужчины, но в Саратовской области почти в каждом подразделении есть представительница слабого пола в погонах. Старший следователь Дарья Сенчило работает в следственном отделе Ленинского района города Саратова Управления следственного комитета по Саратовской области. До этого трудилась в Вольске , где раскрыла дело об убийстве отца-одиночки. Девушка с детства мечтала о работе юриста. В профессии следователя, говорит, самое сложное — это работа с людьми. Особенно, когда сталкиваешься с горем потерпевших или их родственников.

За два года работы на счету Дарьи Сенчило около 40 раскрытых дел. Помимо любимой работы у девушки есть и любимое увлечение. В отпуске она много часов проводит за мольбертом. Дарья пишет пейзажи гуашью. Говорит, в занятия живописью она вкладывает всю свою душу и заодно избавляется от своих переживаний. Еще один способ снять нагрузку после рабочего дня — прогулка на велосипеде. Следователь должен быть в отличной спортивной форме. В этом году Дарья успешно сдала нормы ГТО.