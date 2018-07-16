Федеральный центр дал деньги на строительство Северного обхода 

Благодаря поддержке из государственной казны продолжится строительство Северного обхода. Уже выполнено проектирование реконструкции второго этапа от развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно.
По данным властей, при подготовке к Чемпионату мира на обновление и строительство новых дорог были направлены 28 млрд рублей, основной объем которых поступил из федеральной бюджета.
Ранее стало известно, что региональные власти пока не могут определиться с типом моста через Калининградский залив. Сооружение позволит закольцевать Окружную дорогу. Протяжённость переправы от посёлка Космодемьянского до Шоссейного составит около семи километров.